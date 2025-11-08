Từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông

Chiều tối 8/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 28/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về việc chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay một cơn bão mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines, tên quốc tế là Fung-wong.

Hồi 13 giờ ngày 8/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 130,6 độ Kinh Đông, sức gió mạnh cấp 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30km/h.

Dự báo bão có khả năng mạnh thêm và di chuyển vào vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông trong những ngày tới.

Để chủ động ứng phó với bão gần biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.

Bão số 13 gây thiệt hại sơ bộ hơn 7.000 tỷ đồng Tính đến sáng 8/11, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã làm 5 người chết, 17 người bị thương, 3 người mất tích; 245 nhà bị sập đổ, 26.226 nhà bị tốc mái, hư hỏng.