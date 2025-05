Phim hành động ly kỳ về sự trả thù của đạo diễn Iran giành giải Cành cọ Vàng

Bộ phim hành động ly kỳ về sự trả thù “It Was Just An Accident” của đạo diễn người Iran Jafar Panahi đã giành giải thưởng cao nhất Cành cọ Vàng.

Thông tin đã được Ban Tổ chức công bố và trao giải tại Lễ bế mạc Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 78.

“It Was Just An Accident” kể về Vahid (do Vahid Mobasseri thủ vai), vốn bắt cóc một người đàn ông cụt chân - trông giống hệt tên cai ngục từng tra tấn và hủy hoại cuộc đời anh trong tù. Vahid đi tìm những người từng bị giam cùng để xác nhận danh tính kẻ hành hạ mình, trước khi quyết định sẽ làm gì tiếp theo.

Đánh giá về bộ phim, Chủ tịch Ban Giám khảo Juliette Binoche bày tỏ: “Nghệ thuật đã khơi dậy năng lượng sáng tạo, phần quý giá và sống động nhất trong mỗi chúng ta. Sức mạnh có thể biến bóng tối thành sự tha thứ, hy vọng và một cuộc sống mới."

Lên sân khấu nhận giải, đạo diễn Panahi đã xúc động, bày tỏ lời cảm ơn tới dàn diễn viên và êkíp làm phim của mình.

Lần gần đây nhất ông tham dự Liên hoan phim Cannes là vào năm 2003 với bộ phim “Crimson Gold” được trình chiếu trong hạng mục Góc nhìn độc đáo (Un Certain Regard).

Giải Grand Prix, giải thưởng cao thứ hai sau Cành cọ Vàng, được trao cho bộ phim Sentimental Value của đạo diễn nổi tiếng Joachim Trier.

Giải thưởng của Ban Giám khảo được chia đều cho 2 bộ phim là “Sound of Falling” của đạo diễn người Đức Mascha Schilinski; và “Sirat” - câu chuyện về người cha và con trai đi vào sa mạc Maroc, của đạo diễn Pháp gốc Tây Ban Nha Oliver Laxe.

Bộ phim “The Secret Agent” của Brazil giành được 2 giải gồm Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Wagner Moura và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Kleber Mendonca Filho.

“Tôi đã uống Champagne," Mendonca Filho đã kêu lên khi chạy lên sân khấu nhận giải, sau khi ăn mừng cùng Moura - nam diễn viên từng nổi danh trong loạt phim truyền hình ăn khách “Narcos."

Moura (Brazil) đã vượt qua các ứng viên sáng giá như Josh O’Connor (Anh), Joaquin Phoenix trong “Eddington” của Ari Aster, và Benicio Del Toro trong “The Phoenician Scheme” của Wes Anderson để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

Minh tinh mới nổi người Pháp Nadia Melliti giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong bộ phim “La Petite Dernière," câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của một cô gái gốc Algeria sống tại Paris, khi cô khám phá ra bản sắc cá nhân và giới tính của chính mình.

Hai anh em đạo diễn Dardenne đến từ Bỉ, những người hiếm hoi từng 2 lần giành Cành cọ Vàng, lần này đã chiến thắng ở hạng mục Kịch bản xuất sắc nhất với bộ phim “Young Mothers."

Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao các giải Đặc biệt cho bộ phim “Resurrection” của đạo diễn Trung Quốc Tất Cống (Bi Gan); Tay máy Vàng (Camera d’Or) cho tác phẩm “The President’s Cake” do đạo diễn Hasan Hadi người Iraq thực hiện.

Đề cử Đặc đặc biệt được trao cho phim “My Father’s Shadow” của Akinola Daviesm, đạo diễn người Anh gốc Nigeria; và hạng mục Phim Ngắn xuất sắc nhất được trao cho tác phẩm “I’m Glad You’re Dead Now” của Tawfeek Barhom - người mang đến 3 dòng máu Palestine, Hy Lạp và Pháp.

Tổng cộng có 22 bộ phim tranh tài tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78, với những tác phẩm đến từ các đạo diễn nổi tiếng như Richard Linklater, Wes Anderson và Ari Aster. Lễ bế mạc đã chính thức khép lại mùa liên hoan phim 2025 danh giá, diễn ra từ ngày 13/5 tại thành phố biển xinh đẹp bên bờ Địa Trung Hải, ở miền Nam nước Pháp.

Cannes 2025 không chỉ là sự kiện điện ảnh, mà còn là hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, phản ánh những chuyển động mạnh mẽ và xu hướng mới nhất của điện ảnh đương đại./.

Chủ nhân giải Cành cọ Vàng danh dự tại Liên hoan phim Cannes Nam diễn viên huyền thoại Robert De Niro nhận giải thưởng danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2023, ghi nhận sự nghiệp điện ảnh lẫy lừng hơn nửa thế kỷ.