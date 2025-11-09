Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với thường trực Tỉnh ủy An Giang

Ngày 9/11, tại xã Óc Eo, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn cùng Đoàn công tác Chính phủ làm việc với thường trực Tỉnh ủy An Giang về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2025 và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Tỉnh ủy, các cấp chính quyền và người dân An Giang trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, An Giang cần tập trung toàn lực, cao độ trong hai tháng cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2025 trên 8%. Lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và thủy sản phải duy trì tốc độ tăng trưởng cao, vì đây là “trụ đỡ kinh tế” của tỉnh. Ngoài phát triển công nghiệp và thương mại, An Giang cần tiếp tục phát huy lợi thế về du lịch, nhất là thu hút khách quốc tế thông qua việc mở rộng dịch vụ, tận dụng danh lam thắng cảnh của An Giang và cửa khẩu với Campuchia.

Việc giải ngân vốn đầu tư công được coi là yếu tố quyết định nâng cao tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh tập trung chỉ đạo cao độ để hoàn thành mục tiêu giải ngân năm 2025; tiếp tục xây dựng các đề án, đưa vào dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Tỉnh cần xây dựng và hình thành chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến đến logistic, nhằm mở rộng và tăng cường xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu phải gắn kết với các nước láng giềng, đặc biệt là Campuchia.

Tỉnh khẩn trương nghiên cứu và chuẩn bị thực hiện quy trình, thủ tục điều chỉnh quy hoạch của tỉnh An Giang mới; phấn đấu xây dựng địa phương trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, bền vững của Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh cần giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Đông và Tây (biển với biên giới, đô thị với nông thôn, dịch vụ với sản xuất, du lịch). Đặc biệt, An Giang phải hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển quốc gia, trong đó, vùng Tứ giác Long Xuyên là động lực phát triển cho ngành công nghiệp logistic và văn hóa.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với Tỉnh ủy An Giang. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu tỉnh tiếp tục chỉ đạo vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn, không ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, người dân và doanh nghiệp. An Giang đã đi đầu trong việc triển khai số hóa và giải quyết hồ sơ dữ liệu.

Tỉnh cần tiếp tục phát huy hệ thống chính quyền này và đẩy mạnh việc giải quyết dịch vụ công trực tuyến toàn phần cấp độ 4. An Giang đã làm rất tốt công tác quốc phòng an ninh, thời gian tới tỉnh tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các tỉnh biên giới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng thông tin, kinh tế - xã hội 9 tháng của năm 2025 của tỉnh ổn định và đạt mức tăng trưởng khá, ước tốc độ tăng trưởng đạt 7,85%; chỉ số phát triển công nghiệp tăng 14,32% so cùng kỳ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, tính đến ngày 30/9, tỉnh đã giải ngân đạt 40,86% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 32,52% kế hoạch vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Tính đến ngày 9/9, An Giang đã tích hợp 1.944 dịch vụ công (chiếm 91,57%) lên Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 94,87%.

Về thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, đến thời điểm này, dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm hội nghị APEC cơ bản đảm bảo tiến độ. Tỉnh đã chủ động mời Kiểm toán Nhà nước tham gia rà soát quy trình, thủ tục trong quá trình thực hiện các dự án phục vụ Hội nghị APEC.

Các dự án đầu tư công phục vụ APEC đã được bố trí nguồn vốn thực hiện với tổng kế hoạch vốn năm 2025 là hơn 4.216 tỷ đồng/9 dự án. Tỉnh đã tổ chức khởi công, khởi động 10 dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027, giải ngân trên 558 tỷ đồng, đạt 13,24% kế hoạch. Có 2 dự án đang thi công là dự án ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới và ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông đã giải ngân đạt hơn 61%...

Trong 9 tháng của năm 2025, An Giang đạt được tăng trưởng kinh tế tích cực với sự bứt phá mạnh mẽ của ngành dịch vụ và công nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh cần tiếp tục giải quyết các nút thắt về giải ngân đầu tư công và tăng cường liên kết sản xuất để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững./.

