Quân đội Israel đáp trả đanh thép sau vụ xả súng "đẫm máu" ở Jerusalem

Lực lượng Phòng vệ Israel đã phát động một chiến dịch quy mô cấp lữ đoàn tại Bờ Tây. Chiến dịch được triển khai song song với cuộc truy lùng những nghi phạm liên quan đến vụ "xả súng" ở Jerusalem.

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Quân đội Israel đáp trả đanh thép sau vụ xả súng ở Jerusalem.

Tây Ban Nha đẩy căng thẳng ngoại giao với Israel lên đỉnh điểm.

Iran ra điều kiện hạn chế chương trình hạt nhân và làm giàu urani.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

