Quân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Ngày 19/9, quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành một cuộc đột kích tại Syria, tiêu diệt một phần tử cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thông cáo của quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt Omar Abdul Qader, người đang lên kế hoạch tấn công nước Mỹ. Tuy nhiên, thông cáo không đề cập có dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công hay không.

Trước đó cùng ngày, lực lượng chống khủng bố của Iraq cũng thông báo một thủ lĩnh cấp cao của IS đã bị tiêu diệt trong chiến dịch an ninh tại Syria, được thực hiện với sự phối hợp của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Theo lực lượng Iraq, kẻ bị tiêu diệt còn được biết đến với tên gọi “Abdul Rahman Al-Halabi," đứng đầu bộ phận tác chiến và an ninh đối ngoại của IS.

Người này bị cáo buộc chỉ đạo các vụ tấn công ở nhiều quốc gia, bao gồm cả vụ đánh bom Đại sứ quán Iran tại Liban, đồng thời lên kế hoạch cho các hoạt động khác ở châu Âu và Mỹ, nhưng đã bị ngăn chặn.

Thời gian gần đây, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các nhân vật IS ở Syria.

Giới chức Mỹ cảnh báo nhóm này đang tìm cách quay trở lại Syria sau khi chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ tháng 12 năm ngoái./.

