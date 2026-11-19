Ngày 19/11, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt cán bộ văn hóa, văn nghệ sỹ Quân đội nhân Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Dự gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Hoạt động nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; khơi dậy niềm vinh dự, tự hào về truyền thống "Chiến sỹ Văn hóa" trong toàn quân; ghi nhận, biểu dương, cổ vũ những nỗ lực, thành tựu đạt được và sự phối hợp, ủng hộ của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân cả nước vì sự nghiệp phát triển văn hóa quân sự, phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, các giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" đã khẳng định rõ vai trò, vị thế và sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống tinh thần của toàn xã hội. Chính những giá trị ấy đã hun đúc nên sức mạnh và vẻ đẹp của Quân đội ta: "Mạnh ở ý chí-Vững ở niềm tin-Sáng trong tư tưởng.".

Thành tựu rạng ngời đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của đội ngũ những người làm công tác văn hóa, văn nghệ Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Chủ trì gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định những giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn để đất nước ta vượt qua biết bao thử thách, đấu tranh giữ vững độc lập, chủ quyền và bản sắc văn hóa dân tộc. Trong dòng chảy ấy, văn học nghệ thuật của Quân đội đã hình thành, phát triển và có những đóng góp rất đặc sắc qua các thời kỳ.

"Chúng ta trân trọng những văn nghệ sỹ đã trưởng thành từ môi trường Quân đội, bằng tài năng, tâm huyết và sự lao động sáng tạo bền bỉ đã có những đóng góp quan trọng cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. Chính thực tiễn phong phú của đời sống quân ngũ, những trải nghiệm sâu sắc, tình đồng chí, đồng đội và sự gắn bó máu thịt với nhân dân đã trở thành mạch nguồn cảm hứng sáng tạo, nuôi dưỡng tài năng, bồi đắp chiều sâu tư tưởng và làm nên sức sống lâu bền cho nhiều tác phẩm nghệ thuật," Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sỹ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ văn nghệ sỹ Quân đội; trân trọng cảm ơn các văn nghệ sỹ công tác ngoài Quân đội đã dành nhiều tình cảm, tâm huyết sáng tác những tác phẩm có giá trị về đề tài lực lượng vũ trang, về chiến tranh cách mạng.

Nhấn mạnh Quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, vì nhân dân mà chiến đấu, luôn được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong suốt quá trình ấy, văn học nghệ thuật đã góp phần làm sâu sắc hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân, phản ánh tình đoàn kết quân dân, cổ vũ quân và dân ta đồng lòng thực hiện nhiệm vụ cách mạng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị các văn nghệ sỹ Quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng, giữ vững định hướng chính trị, tư tưởng, gắn bó sâu sắc với đời sống của bộ đội và nhân dân; chủ động tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo các phương thức hoạt động văn học nghệ thuật; không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, phát huy tài năng và sức sáng tạo.

Các thế hệ văn nghệ sỹ, nhất là những gương mặt trẻ, tiếp tục phát huy truyền thống, tích lũy vốn sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn tìm tòi, sáng tạo, có thêm những tác phẩm phản ánh sâu sắc đất nước, con người Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa; nghiên cứu, tham mưu những chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong toàn quân.

Trong số đó, cần tập trung vào những công việc có ý nghĩa cơ bản, lâu dài như: xây dựng đội ngũ văn nghệ sỹ; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, trọng dụng nhân tài; tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sáng tạo, khuyến khích những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu giao lưu với văn nghệ sỹ. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ tin tưởng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ văn nghệ sỹ Quân đội cũng luôn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất của người chiến sỹ cách mạng, lòng yêu nghề và trách nhiệm đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; gắn bó thực tiễn, lao động sáng tạo nghiêm túc, tiếp tục có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển văn hóa và sự nghiệp phát triển con người Việt Nam.

Đại diện các nghệ sỹ trẻ, Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Hoa, giảng viên khoa Thanh nhạc (Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) khẳng định trên chặng đường xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Quân đội và đất nước, đội ngũ cán bộ văn hóa, văn nghệ sỹ luôn tự hào khi nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tiếp nối mạch nguồn truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, đội ngũ văn nghệ sỹ trẻ hôm nay đang không ngừng nỗ lực vượt qua thử thách, đổi mới tư duy sáng tạo và cống hiến hết mình vì sự nghiệp văn hóa, nghệ thuật của Quân đội và đất nước./.

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