Tối 17/11, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp “Sức mạnh Việt Nam” nhằm tôn vinh truyền thống đoàn kết, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hướng đến Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Đây là bước cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Một trong những điểm nhấn là phần trình diễn nghệ thuật với chủ đề “Câu chuyện về những giá trị làm nên đất nước, con người Việt Nam: Tôn vinh cội nguồn-Kết nối thời đại.”

Ca khúc "Hào khí Việt Nam" do nghệ sỹ Phan Đinh Tùng sáng tác và thể hiện, kết hợp hoạt cảnh múa "Ngọn lửa truyền đời." (Ảnh: Thành Công)

Chương trình mang tư tưởng xuyên suốt: Đại đoàn kết là sức mạnh được tạo nên từ sự gắn bó giữa con người với con người; từ những khác biệt được tôn trọng; từ những hành động vì lợi ích chung và trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc gìn giữ, phát huy các giá trị làm nên đất nước Việt Nam.

Chương trình được xây dựng thành 4 chương: Cội nguồn sức mạnh, Văn hóa kết nối muôn miền, Đoàn kết để gìn giữ và sáng tạo, Kết nối thời đại-Sức mạnh tương lai.

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sỹ Đăng Dương, Hoàng Thùy Linh, Phan Đinh Tùng, Đỗ Tố Hoa, Lê Xuân Hảo, nhóm OPlus cùng dàn nhạc dân tộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Xuyên suốt 4 chương là 4 phóng sự chuyên đề, lần lượt đi từ chiều sâu lịch sử, sự giao thoa bản sắc của 54 dân tộc, đến mô hình cộng đồng chung tay bảo tồn nghề truyền thống để tạo sinh kế bền vững. Phóng sự cuối nói về hành trình ứng dụng công nghệ số của thế hệ trẻ nhằm đưa di sản vươn ra thế giới.

Bên cạnh đó, chương trình có phần giao lưu trực tiếp trên sân khấu của lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cuộc trò chuyện tập trung phân tích vai trò của văn hóa trong việc củng cố khối đại đoàn kết, định hướng đưa di sản hòa nhập vào đời sống đương đại. Các khách mời cũng nêu kỳ vọng đối với truyền hình trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa.

PGS.TS Lê Bá Trình, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng tham gia tọa đàm. (Ảnh: Thành Công)

Trong khuôn khổ chương trình, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức giới thiệu định vị mới của kênh VTV8: Từ kênh truyền hình khu vực miền Trung-Tây Nguyên thành kênh truyền hình quốc gia về văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch.

Sự chuyển đổi chiến lược này đánh dấu bước phát triển mới, nâng tầm sứ mệnh thông tin tuyên truyền của VTV8 trên phạm vi toàn quốc và quốc tế, đáp ứng kỳ vọng của khán giả trong công cuộc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Với định hướng đổi mới phương thức thể hiện, ứng dụng công nghệ truyền thông hiện đại và phát triển nội dung số, VTV8 hướng đến việc trở thành nhịp cầu kết nối các vùng miền, giới thiệu những giá trị đặc sắc của đất nước đến khán giả trong nước và quốc tế./.

Chiếu phim nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc 2026 Loạt phim là câu chuyện Việt Nam nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng thông qua điện ảnh.