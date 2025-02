Quảng Bình: Hoạt động rà phá bom mìn bị tạm dừng do Hoa Kỳ dừng tài trợ

Ngày 12/2, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết do Chính phủ Hoa Kỳ dừng tài trợ nên hoạt động của các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn trên địa bàn đã phải tạm dừng.

Việc dừng các chương trình, dự án do dừng nguồn tài trợ đã ảnh hưởng không nhỏ trên các lĩnh vực mà tỉnh Quảng Bình và các đối tác đang phối hợp triển khai. Đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh; nguy cơ ảnh hưởng an toàn đời sống do tai nạn bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, đồng thời ảnh hưởng đến hàng trăm lao động đang làm việc cho các dự án.

Văn phòng Tháo gỡ và Giải trừ Vũ khí thuộc Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, là nhà tài trợ của Tổ chức Cây hòa bình Việt Nam (PTVN), Tổ chức viện trợ nhân dân Na Uy (NPA), Tổ chức cứu trợ nhân đạo (CRS), Nhóm tư vấn bom mìn (MAG) triển khai các dự án về khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam nói chung và Quảng Bình nói riêng đã có văn bản gửi đối tác triển khai dự án ở các quốc gia yêu cầu tạm dừng ngay lập tức tất cả hoạt động do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ.

Tại tỉnh Quảng Bình, có 4 dự án do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ đã tạm dừng (kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán của các tổ chức) đến khi có thông báo mới.

Các dự án gồm: dự án dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tỉnh Quảng Bình (giai đoạn VII) do Nhóm tư vấn bom mìn thực hiện; dự án khảo sát dấu vết bom chùm tại tỉnh Quảng Bình (CMRS) và dự án thiết lập và hỗ trợ đơn vị cơ sở dữ liệu và điều phối hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn tỉnh Quảng Bình do Tổ chức NPA thực hiện; dự án dò tìm và xử lý bom mìn vật nổ tại tỉnh Quảng Bình do Tổ chức PTVN thực hiện; dự án giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho cộng đồng tại tỉnh Quảng Bình do Tổ chức CRS triển khai.

Hiện, có hơn 350 nhân viên làm việc cho các dự án tại Quảng Bình của các nhóm, tổ chức MAG, NPA, PTVN, CRS. Bên cạnh đó, tại Quảng Bình còn có một số dự án do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ đang được triển khai cũng bị ảnh hưởng./.

