Quảng Bình: Khởi công xây dựng điểm trường lẻ Tân Mỹ trước ngày 30/4

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh điểm trường lẻ khối Tân Mỹ nghỉ học từ sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thầy Phan Tiến Lâm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, cho biết đến sáng 24/2 đã có 11 học sinh đi học trở lại; trong đó, có 9 học sinh lớp 2, một em lớp 1 và một học sinh lớp 4.

Trước đó, ngày 23/2, tại Trường Tiểu học số 1 phường Quảng Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn Nguyễn Văn Tình cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, nhà trường và giáo viên chủ nhiệm 6 lớp điểm trường lẻ Tân Mỹ đã có buổi đối thoại với phụ huynh. Đây là buổi đối thoại thứ 2 trong một tuần vừa qua.

Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các ý kiến phụ huynh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn Nguyễn Văn Tình, cho biết do nguồn ngân sách thị xã có hạn, lại cuối kỳ đầu tư công nên rất khó bố trí vốn để sửa chữa, xây mới một số công trình, trong đó có điểm trường lẻ Tân Mỹ. Việc đóng cửa điểm trường lẻ Tân Mỹ là bất khả kháng, do không đảm bảo an toàn trong quá trình dạy và học của giáo viên, học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn Nguyễn Văn Tình mong muốn các phụ huynh khối Tân Mỹ đưa con em lên điểm trường chính để học tập trở lại. Đồng thời khẳng định sẽ khởi công xây mới 6 phòng học tại điểm trường lẻ Tân Mỹ trước ngày 30/4 và hoàn thành trong năm 2025. Quá trình thi công, lãnh đạo thị xã mong người dân giám sát để công trình sớm hoàn thiện và đảm bảo chất lượng.

Như phóng viên TTXVN đã phản ánh, từ sau Tết Ất Tỵ 2025, có 154 học sinh ở điểm trường Tân Mỹ, thuộc Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, phường Quảng Phúc, không đến trường học tập. Sau một tuần nghỉ, chỉ có một học sinh lớp 2 đến trường học trở lại.

Nguyên nhân do đông đảo phụ huynh có con em học tại điểm trường Tân Mỹ cho rằng, tại điểm trường lẻ khối Tân Mỹ, học sinh đều có cha mẹ làm ăn xa, phải ở với ông bà nên việc đi lại, đưa đón khó khăn. Phụ huynh kiến nghị có phương án sửa chữa trường học hiện tại để đảm bảo công tác dạy và học, thay vì chuyển học sinh đến học tập ở điểm trường chính.

Từ năm 2019, địa phương đã cấp kinh phí sửa chữa tại điểm trường lẻ Tân Mỹ theo nguyện vọng của người dân để đảm bảo dạy và học. Song hiện nay điều kiện cơ sở vật chất đã xuống cấp, không thể sử dụng được nên chính quyền địa phương phải đóng cửa để đảm bảo an toàn theo quyết định của thị xã Ba Đồn.

Về nguyện vọng của phụ huynh muốn giữ lại điểm trường này, thị xã Ba Đồn và phường Quảng Phúc hoàn toàn nhất trí. Nhưng trước mắt, để đảm bảo an toàn cho học sinh, cần di chuyển nơi học đến điểm trường chính, còn việc sửa chữa hay xây mới phải có thời gian và có nguồn kinh phí./.

