Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra sửa đổi Luật

Sáng 22/10, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại Tổ về các dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) cùng một số dự án Luật khác.

Sáng 22/10, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi) và một số dự án Luật khác.

Theo báo cáo, Dự thảo Luật Viên chức (sửa đổi) gồm 6 chương, 43 điều. Quy định rõ, việc tuyển dụng, quản lý, bố trí, sử dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của viên chức; không thực hiện việc thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Đồng thời, đổi mới công tác tuyển dụng viên chức theo hướng quy định rõ hình thức thi tuyển cạnh tranh, xét tuyển công khai, bình đẳng và hình thức tiếp nhận đối với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập được chủ động lựa chọn phương thức tuyển dụng phù hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động, hướng tới mô hình quản trị chuyên nghiệp, hiện đại.

Dự thảo Luật mở rộng quyền của viên chức theo hướng, quy định điều kiện viên chức được ký hợp đồng để thực hiện hoạt động nghề nghiệp tại các đơn vị sự nghiệp khác ngoài đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang làm việc hoặc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác ngoài công lập.

Trước đó, sáng cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và 3 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Trong buổi sáng 22/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi) và dự án Luật Viên chức (sửa đổi)./.