Quy định mới về chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

Từ ngày 15/02/2026, Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030 của Chính phủ chính thức có hiệu lực thi hành.

Nghị định nêu rõ, tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2027-2030 được quy định như sau:

Về tiêu chí thu nhập, ở khu vực nông thôn, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.200.000 đồng/người/tháng. Đối với khu vực đô thị, thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình là 2.800.000 đồng/người/tháng.

Nghị định cũng quy định tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó, các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin. Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số).

Các tiêu chí để xác định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được quy định cụ thể.

Hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

Hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình cư trú ở khu vực nông thôn, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.200.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Hộ cận nghèo khu vực đô thị là hộ gia đình cư trú ở khu vực đô thị, có thu nhập bình quân đầu người từ 2.800.000 đồng/người/tháng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản.

Nghị định số 351/2025/NĐ-CP được triển khai đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống người dân trong giai đoạn 2026-2030./.