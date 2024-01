Rét hại, hàng chục nghìn học sinh tại Lào Cai và Lạng Sơn phải nghỉ học

Ngày 23/1, hàng chục nghìn học sinh trên địa bàn các tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn phải nghỉ học để đảm bảo sức khỏe khi nhiệt độ ở nhiều nơi hạ xuống chỉ còn dưới 4 độ C.

Sáng sớm 23/1 tại thị xã Sa Pa, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn dưới 4 độ C. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sáng 23/1, nhiệt độ nhiều địa phương vùng cao Lào Cai giảm thấp dưới 6 độ C, hơn 11.000 học sinh phải nghỉ học tránh rét.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết đến 9h ngày 23/1, thị xã Sa Pa và huyện Bắc Hà phải cho học sinh nghỉ học tránh rét hại.

Tại thị xã Sa Pa, sáng sớm cùng ngày, nhiệt độ hạ xuống chỉ còn dưới 4 độ C, khiến 17/59 trường học (trong đó có chín trường mầm non, tám trường tiểu học và trung học cơ sở) với 7.402 học sinh phải tạm dừng đến trường để ở nhà tránh rét.

Tại huyện Bắc Hà, 12 trường học ở khu vực vùng cao chịu rét hại đã phải cho 3.624 học sinh tạm nghỉ học tránh rét. Các đơn vị vẫn tổ chức dạy, học bình thường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các Phòng Giáo dục huyện, thành phố tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống rét đậm, rét hại cho học sinh.

Đối với các trường có học sinh bán trú, thầy, cô giáo có nhiệm vụ kiểm tra, rà soát, bổ sung chăn, áo ấm, chỗ ngủ đảm bảo kín và ấm áp cho học sinh.

Các trường mầm non, iểu học có nước ấm để phục vụ, chăm sóc các cháu; đảm bảo chế độ dinh dưỡng, khẩu phần ăn hợp lý trong những ngày rét đậm, rét hại.

Tại tỉnh Lạng Sơn, nhiệt độ ngày 23/1 tại các địa phương của cũng chỉ ở mức từ 4-6 độ C. Đỉnh núi Mẫu Sơn đã xuất hiện băng giá dày đặc, nhiệt độ xuống âm 0,9 độ C.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. Một số trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức cho học sinh học trực tuyến để đảm bảo nội dung chương trình năm học.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn cho biết trước tình hình rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại, Sở đã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc, căn cứ vào điều kiện thực tế của từng trường, diễn biến thời tiết thực tế ở từng vùng, từng buổi học, để xem xét cho học sinh nghỉ học khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C đối với cấp học mầm non, tiểu học và dưới 7 độ C đối với cấp trung học cơ sở.

Các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên tùy vào điều kiện bố trí cho học sinh nghỉ học khi thời tiết dưới 6 độ C.

Các cơ sở giáo dục cần thông báo sớm tới phụ huynh học sinh để quản lý và đảm bảo sức khỏe cho các em trong thời gian nghỉ học.

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) từ chiều 22/1. (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Trong những ngày nghỉ học do trời rét đậm, rét hại, các trường bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực để quản lý những học sinh vẫn đến trường; đảm bảo mọi hoạt động hành chính của nhà trường diễn ra bình thường.

Sau khi học sinh trở lại học bình thường, các trường bố trí dạy bù hợp lý để đảm bảo kế hoạch năm học.

Các trường đảm bảo điều kiện, cơ sở vật chất phòng học, chống rét cho học sinh; chủ động rà soát, kiểm tra, tu sửa cơ sở vật chất, đảm bảo lớp học đủ hệ thống cửa, đèn chiếu sáng, tránh gió lùa và đủ ánh sáng trong lớp; nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục nếu không đủ ấm.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các đơn vị có thể điều chỉnh thời gian học phù hợp.

Khi có rét đậm, rét hại, nhà trường cần đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi tổ chức các giờ học thể dục, không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời.

Các trường hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp phòng, chống rét, bảo đảm sức khỏe, tránh nguy cơ nhiễm độc khí khi đốt than, củi để sưởi trong gia đình.

Các trường mầm non, phổ thông dân tộc nội trú, bán trú cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, đảm bảo chăn ấm, nước uống nóng, chỗ nghỉ trưa ấm áp, đun nước nóng cho học sinh tắm, rửa, tăng khẩu phần ăn đủ chất dinh dưỡng.

Lạng Sơn hiện có 660 cơ sở giáo dục gồm trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. Toàn tỉnh có tổng số hơn 209.200 học sinh./.



Nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội được nghỉ học Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 6h sáng nay (23/1), nhiệt độ tại khu vực Hà Nội là 9,9 độ C nên học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học.