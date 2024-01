Sáng nay, các trường mầm non, tiểu học Hà Nội cho học sinh nghỉ vì rét đậm

Sáng nay, nhiều trường tiểu học và mầm non đã thông báo cho học sinh nghỉ học vì trời rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C.

Học sinh mầm non, tiểu học Hà Nội được nghỉ học nếu nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Sáng nay, 23/1, nhiệt độ Hà Nội lúc 6 giờ sáng của Hà Nội là 9,9 độ, theo thông báo được phát trên VTV1 và HTV1. Vì thế, đầu giờ sáng, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thủ đô đã nhanh chóng gửi thông báo đến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh nghỉ học do trời rét.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết từ lúc 6h30, gia đình chị đã nhận được thông báo của giáo viên chủ nhiệm của cả hai con ở trường Mầm non Hoàng Liệt và Tiểu học Chu Văn An trên nhóm Zalo của các lớp về việc con được nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới ngưỡng 10 độ C.

“Trời quá rét nên việc nghỉ học sẽ đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các con dù sẽ có phát sinh vấn đề bố mẹ phải thu xếp công việc ở nhà trông con,” chị Hương chia sẻ.

Giáo viên thông báo cho học sinh nghỉ học vì trời rét đậm.

Trước đó, từ ngày 18/12/2023, trước tình hình thời tiết chuyển rét, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc về việc triển khai công tác phòng, chống rét và dịch bệnh mùa Đông Xuân cho học sinh.

Theo đó, để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, trường học trực thuộc sở thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vào 6 giờ hằng ngày./.

