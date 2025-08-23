Sắp xếp các đơn vị khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 1790/NQ-UBTVQH15 về số lượng các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị sắp xếp các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước từ 13 đơn vị được quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15/9/2005, Điều 1 của Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 ngày 28/5/2007 và khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 1064/NQ-UBTVQH12 ngày 29/4/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn 12 đơn vị.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định địa điểm đặt trụ sở của các đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; quyết định biên chế của từng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trong tổng biên chế của Kiểm toán nhà nước được cấp có thẩm quyền giao./.

