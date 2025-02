Sau DeepSeek, ai sẽ là "ngôi sao" tiếp theo trong ngành công nghiệp AI toàn cầu?

Sau khi công ty khởi nghiệp DeepSeek của Trung Quốc tạo tiếng vang lớn trong ngành công nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI) toàn cầu, giới quan sát đang tự hỏi: Liệu có cái tên nào đến từ quốc gia tỷ dân này tiếp tục "gây bão?"

Với dân số 1,4 tỷ người, Trung Quốc đã ươm mầm cho nhiều dự án và công ty khởi nghiệp đầy triển vọng trong lĩnh vực AI. Bên cạnh đó, các tập đoàn Internet hàng đầu của nước này đã đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong nhiều năm để hỗ trợ những dự án mới này.

Thành công của DeepSeek đã đặt ra câu hỏi về sự cần thiết của phần cứng AI đắt đỏ và hiện đại nhất từ các công ty như Nvidia Corp. (vốn đã bị Mỹ cấm bán tại Trung Quốc), qua đó mở ra cơ hội lớn hơn cho các công ty AI mới nổi của Trung Quốc.

Dưới đây là danh sách những công ty và dịch vụ tiềm năng cần được theo dõi sát sao, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đang tìm cách sáng tạo để vượt qua các hạn chế thương mại và phát triển các mô hình AI hiệu quả hơn.

Moonshot

Mô hình AI: Kimi k1.5

Người sáng lập: Yang Zhilin

Moonshot do ông Yang Zhilin, Phó Giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, người từng tham gia các dự án AI của Meta Platforms Inc. và Alphabet Inc.’s Google thành lập.

Sản phẩm mới nhất của Moonshot, Kimi k1.5, sử dụng phương pháp học tăng cường để tăng tốc và mở rộng quá trình đào tạo.

Được công bố cùng ngày với mô hình suy luận R1 của DeepSeek, Kimi k1.5 có cơ chế hoạt động tương tự và được thiết kế để đưa ra các phản hồi ngắn gọn hơn và hỗ trợ ngữ cảnh lên đến 2 triệu ký tự tiếng Trung, bao gồm các cuộc trò chuyện trước đó, ý định và hoàn cảnh của người dùng.

Zhipu

Mô hình AI: GLM-4, Codegeex

Trụ sở: Bắc Kinh

Người sáng lập: Zhang Peng, Tang Jie

Các nhà đầu tư: Alibaba, Tencent, Meituan, Hongshan

Giá trị: 2,8 tỷ USD

Công ty Zhipu đã phát hành một loạt các ứng dụng và công cụ, bao gồm một tác nhân tự động có khả năng mô phỏng các hành động của người dùng trên điện thoại thông minh hoặc trình duyệt web.

Mô hình AI giọng nói của công ty có thể mô phỏng giọng điệu, cảm xúc và các yếu tố không hoàn hảo của con người, như từ đệm, tạm dừng và hít thở.

Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã đưa Zhipu vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, hạn chế khả năng tiếp cận chip AI của Mỹ.

Alibaba

Mô hình AI: Qwen 2.5 Max

Trụ sở: Hàng Châu

Ban lãnh đạo: Joe Tsai, Eddie Wu

Giá trị vốn hóa: 240 tỷ USD

Tập đoàn thương mại điện tử và điện toán đám mây hàng đầu Trung Quốc Alibaba đã ra mắt phiên bản mới nhất của mô hình AI, Qwen 2.5 Max, chỉ vài ngày sau khi DeepSeek tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu.

Gian hàng của Alibaba tại hội chợ xuất nhập khẩu ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Alibaba khẳng định rằng Qwen 2.5 Max có hiệu suất tốt hơn so với các đối thủ. Alibaba Group Holding Ltd. và Tencent Holdings Ltd. cũng nắm giữ cổ phần trong phần lớn các công ty khác trong danh sách này, ngay cả khi cạnh tranh trực tiếp với họ.

Alibaba đang tập trung trở lại vào các thế mạnh cốt lõi, trong đó điện toán đám mây và làn sóng AI là những yếu tố quan trọng.

ByteDance

Mô hình AI: Doubao 1.5 Pro

Trụ sở: Bắc Kinh

Nhà lãnh đạo: Liang Rubo

Các nhà đầu tư: Blackrock, General Atlantic, Susquehanna

Giá trị: 300 tỷ USD

Chatbot phổ biến nhất của Trung Quốc, Doubao, thuộc sở hữu của ByteDance, công ty mẹ của TikTok. Theo đánh giá của chính ByteDance Ltd., họ cần phải bắt kịp các đối thủ trong lĩnh vực AI, và đây là ưu tiên hàng đầu của công ty.

Doubao được xây dựng dựa trên phương pháp học máy Kết hợp các Chuyên gia (MoE), một kỹ thuật phổ biến trong nhiều mô hình AI ở Trung Quốc.

Văn phòng tập đoàn ByteDance tại Bắc Kinh (Trung Quốc). (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Doubao được người dùng ưa chuộng nhờ khả năng trò chuyện dí dỏm, gần gũi như con người và giao diện thân thiện. Chức năng tóm tắt cuộc họp và tạo hình ảnh của Doubao cũng thu hút được nhiều người dùng trẻ tuổi.

Baichuan

Mô hình AI: Baichuan4-Turbo

Trụ sở: Bắc Kinh

Người sáng lập: Wang Xiaochuan

Các nhà đầu tư: Alibaba, Tencent, Xiaomi, CICC

Giá trị: 2,7 tỷ USD

Mô hình mới nhất của Baichuan, Baichuan4-Turbo, áp dụng một kỹ thuật gọi là "deep thinking" (tư duy sâu sắc) - một phương pháp lý luận và giải quyết vấn đề phức tạp mô phỏng cách con người xử lý các vấn đề.

Mô hình này có thể làm việc với văn bản, ngôn ngữ và hình ảnh. Baichuan cũng cung cấp một chế độ y tế dựa trên bằng chứng, được thiết kế để thu thập các nghiên cứu và dữ liệu chăm sóc sức khỏe cho các chuyên gia và nhà nghiên cứu y tế.

Minimax

Mô hình AI: Minimax-01

Trụ sở: Thượng Hải

Người sáng lập: Yan Junjie

Các nhà đầu tư: Alibaba, Tencent, Hongshan

Giá trị: 3,1 tỷ USD

Minimax sử dụng cơ chế "Lightning Attention" để phân tích hiệu quả các chuỗi dữ liệu dài thành các phần nhỏ, dễ quản lý.

Mô hình này được thiết kế để ưu tiên các phần quan trọng nhất của một đoạn văn bản dài, mà không bị "sa lầy" vào các chi tiết nhỏ.

Người sáng lập Yan Junjie nhận bằng tiến sĩ từ Học viện Khoa học Trung Quốc và tiếp tục nghiên cứu tại Đại học Thanh Hoa. Ông từng là Phó Chủ tịch tại SenseTime trước khi rời đi để thành lập Minimax.

01.AI

Mô hình AI: Yi

Trụ sở: Bắc Kinh

Người sáng lập: Kai-Fu Lee

Các nhà đầu tư: Alibaba, Sinovation Ventures

Giá trị: 1,2 tỷ USD

Tương tự như DeepSeek, 01.AI cũng theo đuổi mô hình mã nguồn mở. Họ đã phát hành mô hình Yi-Lightning Mixture of Experts vào tháng 10/2024 và mô hình này đã được xếp hạng ngay sau các mô hình độc quyền từ OpenAI và Google trên một bảng xếp hạng được theo dõi sát sao.

Công ty khởi nghiệp này tuyên bố rằng họ đào tạo các mô hình AI với chi phí thấp hơn nhiều so với các công ty hàng đầu trong ngành, và đang đẩy mạnh thương mại hóa các dịch vụ và xây dựng các giải pháp cho nhiều ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Đầu tháng trước, 01.AI đã công bố một dự án phát triển chung với Alibaba.

Stepfun

Mô hình AI: Step 2

Trụ sở: Thượng Hải

Người sáng lập: Jiang Daxin

Các nhà đầu tư: Fortera Capital, Tencent, Qiming

Sản phẩm mới nhất của Stepfun là một mô hình ngôn ngữ lớn với hàng nghìn tỷ tham số, cũng dựa trên kỹ thuật MoE.

Phương pháp MoE chia mô hình thành các tập hợp con, mỗi tập hợp có chuyên môn trong việc xử lý các loại dữ liệu hoặc nhiệm vụ cụ thể, giúp cải thiện hiệu quả bằng cách chỉ kích hoạt mạng con chuyên gia cần thiết cho mỗi tác vụ.

Trước khi thành lập Stepfun, ông Khương Đại Tân từng phụ trách các nỗ lực nghiên cứu của Microsoft Corp. tại châu Á. Một quỹ đầu tư được chính quyền Thượng Hải hậu thuẫn là một trong những nhà đầu tư ban đầu của Stepfun./.

