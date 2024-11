Siêu bão Man-yi kết hợp không khí lạnh khiến thời tiết những ngày tới rất xấu

Từ đêm 1/11, Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ C, vùng núi 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ C.