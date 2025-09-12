Slovakia yêu cầu EU phải đảm bảo nguồn cung năng lượng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/9, Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ chỉ đồng ý với các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga nếu Bratislava nhận được đảm bảo về nguồn cung năng lượng.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại thủ đô Bratislava, ông Fico nêu rõ: “Với tư cách là người đứng đầu Chính phủ Slovakia, tôi sẽ không ủng hộ một gói trừng phạt mới cho đến khi Ủy ban châu Âu (EC) đưa ra những đề xuất thực tế về cách dung hòa các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng với nhu cầu của ngành sản xuất ôtô, không chỉ ở Slovakia mà còn ở châu Âu.”

Sau hơn 3 năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Slovakia vẫn phụ thuộc vào nguồn cung khí đốt và dầu mỏ từ Nga, nhiều hơn hầu hết các quốc gia EU khác.

Trong sản xuất công nghiệp, Slovakia cũng chủ yếu dựa vào các ngành tiêu thụ nhiều năng lượng như công nghiệp ôtô và công nghiệp nặng.

Ông Fico nhắc lại rằng tháng 7 vừa qua, Slovakia đã tạm thời phản đối gói trừng phạt thứ 18 của EU nhằm vào Nga để yêu cầu những bảo đảm về nguồn cung năng lượng. Slovakia đã thay đổi quyết định này vào ngày 17/7, mặc dù các cam kết của EC còn khá mơ hồ.

Theo ông Fico, mối quan tâm chính của Slovakia không phải là nội dung cụ thể của các biện pháp trừng phạt, mà là một đề xuất từ Ủy ban châu Âu yêu cầu các nước thành viên chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào giai đoạn 2027-2028. Đây là điều mà Slovakia cho rằng cần được xem xét kỹ lưỡng với tình hình năng lượng và cấu trúc kinh tế hiện tại của nước này./.

