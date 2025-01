SpaceX phóng 2 tàu đổ bộ tư nhân của Mỹ và Nhật Bản lên Mặt Trăng

Bất chấp những dự đoán bi quan, tàu thăm dò SLIM của Nhật Bản đã lập kỳ tích 3 lần hồi sinh sau khi trải qua đêm Mặt Trăng trong môi trường nhiệt độ lần lượt -183 độ C, -130 độ C và -170 độ C.