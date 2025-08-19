Tại sao các tựa game Việt Nam được tải về nhiều nhất thế giới?

Việt Nam đang vươn lên trên bản đồ game thế giới với việc số lượt tải ứng dụng và game Việt Nam trên Google Play ở nước ngoài đã đạt 5,7 tỷ lượt. Trang mạng This is game (Hàn Quốc) mới đây đăng bài phân tích của tác giả Lim Sang-hoon với nội dung như sau:

Nhìn vào thông tin chủ đề, triển lãm game Việt Nam "GameVerse” năm 2024 và 2025 đã có sự khác biệt. Năm ngoái, chủ đề của game Việt Nam tập trung vào việc "Làm thế nào để tạo ra những tựa game chất lượng cao?", song chủ đề của GameVerse 2025 lại là "Nên kể những câu chuyện nào?". Câu trả lời là "Những tựa game khắc họa lịch sử và văn hóa Việt Nam."

Thành công toàn cầu của game Việt Nam

Ông Lê Quang Tự Do-Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan quản lý ngành công nghiệp game Việt Nam-cho biết, số lượng gian hàng trong triển lãm game năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, với 100 gian hàng.

Các công ty đa quốc gia từ Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc lần đầu tiên chính thức tham gia. Ủy ban Quản lý và Xếp hạng Game Hàn Quốc (GRAMRA) đã lần đầu tiên ghi nhận sự kiện tại Việt Nam, và 5 hãng thông tấn nước ngoài đã đưa tin về sự kiện này. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp game Việt Nam đang trên đà vươn lên trở thành một thế lực dẫn đầu toàn cầu.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử. (Ảnh: Vietnam GameVerse)

Số liệu do Giuseppe Stasolla, Trưởng bộ phận Hệ sinh thái Google Play Đông Nam Á, công bố cho biết, chỉ tính riêng năm 2024, số lượt tải xuống ứng dụng và trò chơi Việt Nam trên Google Play ở nước ngoài đã đạt 5,7 tỷ lượt. khiến game Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia dẫn đầu về lượt tải xuống.

Thành công toàn cầu của game Việt Nam cũng được minh chứng qua một số tựa game cụ thể. Các tựa game như "Screw Puzzle", "Bus Out" và "Perfect Tidy" do các nhà phát triển Việt Nam phát triển đã đứng đầu về lượt tải xuống tại một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ.

Các tựa game khác như "1945 Air Force", "Magic Tiles 3" và "Water Sort Puzzle" cũng đã được phát hành. “Car Race” đứng đầu về lượt tải xuống theo Thể loại game.

Các công ty game Việt Nam như iGame Global và ABI đã lọt vào top 10 thế giới về lượng tải xuống trong năm 2024. Nhờ những thành tựu này, các công ty game quốc tế từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Pháp hiện đang tìm kiếm đối tác là các nhà phát triển game Việt Nam.

Các nền tảng toàn cầu như Google, Apple, Meta và TikTok, cũng như các công ty B2B như Unity, AppLoving, AdsFlyer và AppsFlyer, đang tích cực hợp tác hỗ trợ các công ty game Việt Nam.

Ông Nguyễn Quyết - Chủ tịch Liên đoàn nhà phát triển Game Việt Nam (VGDA) và CEO iKame Global - cho biết, các công ty game toàn cầu từ châu Âu và Ấn Độ đang đến Việt Nam để tìm hiểu về hệ sinh thái phát triển của Việt Nam. Đặc biệt, AI, mô hình kinh doanh game casual và phương pháp sản xuất nội dung địa phương đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ.

“Chất Việt” trong các tựa game

Người yêu thích game trải nghiệm các các trò chơi tại Ngày hội Game Việt Nam, tổ chức ngày 1/4 vừa qua ở TP.HCM. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Các công ty game Việt Nam đã khởi nghiệp từ con số 0 và chuyển từ "giai đoạn sinh tồn" sang "giai đoạn đột phá" bắt đầu từ năm 2019. Tính đến năm 2025, họ đã đứng đầu về lượt tải xuống toàn cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc VTC Group, một nhà phát hành game quốc doanh trong một bài thuyết trình của mình cho biết hiện tại game Việt Nam có lượt tải xuống cao trên toàn cầu, nhưng lại thiếu một gương mặt Việt Nam. Rất ít trò chơi thể hiện được truyền thống, giá trị, anh hùng và huyền thoại Việt Nam.

Điều này trái ngược với những câu chuyện thành công của các quốc gia châu Á khác. Trung Quốc đã thành công trong việc đưa các yếu tố truyền thống vào nội dung trò chơi chính thống với "Wandering in the West".

Nhật Bản đã thành công trong việc lồng ghép các nền văn hóa truyền thống như samurai, đền thờ và kabuki vào nhiều trò chơi khác nhau để quảng bá trên toàn cầu.

Quá trình phát triển trò chơi văn hóa do nhà nước chỉ đạo của Trung Quốc đã đóng vai trò là một điểm tham chiếu quan trọng cho Việt Nam. Đầu những năm 2000, "Wandering in the West" của NetEase đã chứng minh tính khả thi về mặt thương mại của các chủ đề truyền thống Trung Quốc, điều này sau đó đã dẫn đến việc chính phủ công nhận trò chơi là một phương tiện quảng bá văn hóa.

Sự hỗ trợ toàn diện của nhà nước bắt đầu vào năm 2016 với dự án "Wandering China" do Cục Quản lý báo chí và xuất bản Nhà nước triển khai. Chính phủ Trung Quốc đã cấp chứng nhận và tài trợ cho các trò chơi kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống. 20 đến 50 trò chơi được chọn đã vượt qua quy trình đánh giá nhanh và nhận được hỗ trợ phát triển và tiếp thị ở nước ngoài.

Các trò chơi này bao gồm “Genshin Impact”, “Black Myth: Wukong” và “Moonlight Blade Mobile”. “Genshin Impact” được lấy cảm hứng từ khu vực Hàng Châu và Trương Gia Giới, trong khi “Black Myth: Wukong” kết hợp các yếu tố từ Tây Du Ký. Trò chơi nhận được tài trợ phát triển từ chính quyền trung ương và chính quyền thành phố Hàng Châu.

Việt Nam cũng đã từng thử nghiệm những điều tương tự trong quá khứ. “Sun Heaven Sword” (Thuận Thiên Kiếm), do VNG phát triển vào năm 2010, là một game MMORPG dựa trên truyền thuyết về Lê Lợi, người sáng lập triều đại nhà Lê vào thế kỷ XV.

Tuy nhiên, cho dù thu hút được sự chú ý ban đầu nhưng trò chơi đã thất bại do cơ cấu thương mại hóa quá mức, thiếu nội dung và hạn chế về kỹ thuật. Sau đó, ngành công nghiệp game Việt Nam chuyển hướng tập trung phát triển các trò chơi siêu đơn giản như "Flappy Bird" thay vì nội dung văn hóa trong nước.

Vậy tại sao xu hướng này lại trở nên rõ ràng trong “GameVerse 2025”?. Câu trả lời nằm ở giai đoạn tăng trưởng của ngành công nghiệp game Việt Nam. Khi đã đủ tự tin vào việc phát triển game, Việt Nam bắt đầu tập trung vào "văn hóa Việt Nam".

Bắt đầu từ năm 2024, khi năng lực phát triển game được tăng cường, các cuộc thảo luận đã bắt đầu về một quỹ hỗ trợ nội dung game dựa trên văn hóa, và năm nay, hoạt động game đã được chuyển từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Văn hóa trở thành một chủ đề quan trọng hơn.

Tìm kiếm lợi thế cạnh tranh mới

(Ảnh: Vietnam GameVerse)

Địa điểm của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), nơi diễn ra sự kiện GameVerse 2025 cũng rất đáng chú ý. Sự kiện này đã được di dời từ Nhà thi đấu Phú Thọ năm 2024 đến Phú Mỹ Hưng, một khu đô thị mới tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phú Mỹ Hưng là khu đô thị mới được quy hoạch bài bản nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng là nơi tập trung đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc. Đại lộ chạy qua khu đô thị này được đặt tên là "Nguyễn Văn Linh".

Việc sự kiện này, đánh dấu bước nhảy vọt của ngành công nghiệp game Việt Nam, được tổ chức trên đại lộ mang tên vị lãnh tụ tiên phong trong công cuộc Đổi Mới, không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Trên chặng đường mang tính biểu tượng của sự cởi mở và chuyển đổi này, Việt Nam đã thực sự bắt đầu bước chuyển mình sang giai đoạn tiếp theo của ngành công nghiệp game.

Ngành công nghiệp game Việt Nam đang tìm kiếm một lợi thế cạnh tranh mới, vượt ra ngoài "lượt tải game số một" đơn thuần và hướng đến "bản sắc văn hóa” một “chất Việt”. Sự hồi sinh của tinh thần "Hào khí Đông A”, đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông vào thế kỷ 13, trong một trò chơi của thế kỷ 21 có thể là bước đầu tiên hướng tới giấc mơ trở thành một cường quốc văn hóa của Việt Nam.

Sự phát triển văn hóa Việt trong các tựa game lại chính là câu hỏi khiến Hàn Quốc phải trăn trở. Có bao nhiêu "bản sắc Hàn Quốc" được ẩn chứa trong các trò chơi game do doanh nghiệp Hàn Quốc phát triển?

Trong thời đại mà K-pop và K-drama đang làm rung chuyển thế giới, chẳng phải đã đến lúc các nhà phát triển game xứ Hàn nên nghiêm túc cân nhắc việc tạo ra những trò chơi chất lượng, thể hiện "câu chuyện của riêng người Hàn Quốc hay sao?

Vietnam GameVerse 2025: Cơ hội đưa ngành game Việt Nam phát triển Với chủ đề Connecting Verses, Vietnam GameVerse 2025 tạo không gian kết nối toàn diện, nơi game thủ, nhà phát triển, đơn vị phát hành và doanh nghiệp gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm công nghệ mới.