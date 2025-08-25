Tăng cường chạy tàu khách tuyến Hà Nội-Hải Phòng trong dịp cao điểm 2/9

Nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao tuyến Hà Nội-Hải Phòng trong dịp cao điểm Lễ Quốc khánh 2/9, ngoài các đôi tàu chạy cố định, thường xuyên hàng ngày (4 đôi tàu/ngày), ngành Đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm 7 chuyến tàu.

Cụ thể, ngày 30/8, chạy thêm tàu LP9 (Hà Nội-Hải Phòng) xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 7h15. Ngày 31/8 chạy thêm tàu LP9 xuất phát tại Ga Long Biên lúc 7h26 và tàu LP10 (Hải Phòng-Hà Nội) xuất phát tại Ga Hải Phòng lúc 16h20.

Ngày 1/9, chạy thêm tàu LP9 (Long Biên-Hải Phòng) xuất phát tại Ga Long Biên lúc 7h26 và tàu LP10 (Hải Phòng-Gia Lâm) xuất phát Hải Phòng lúc 16h20.

Ngày 2/9, chạy thêm tàu LP9 (Gia Lâm-Hải Phòng) xuất phát Ga Gia Lâm lúc 7h43 và tàu LP10 (Hải Phòng-Hà Nội) xuất phát Ga Hải Phòng lúc 16h20.

Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt tăng cường 51 chuyến tàu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9/2025.

Trong thời gian thành phố Hà Nội cấm đường để phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, việc di chuyển đến Ga Hà Nội có thể gặp khó khăn, ngành Đường sắt khuyến cáo hành khách có mặt tại Ga Hà Nội trước giờ tàu chạy ít nhất 60 phút để đảm bảo không bị lỡ chuyến. Ga Hà Nội sẽ mở thêm cửa đón khách tại Cổng số 1 Trần Quý Cáp để tạo thuận lợi cho việc đi lại.

Hành khách chủ động lên phương án di chuyển để tránh các khu vực bị hạn chế giao thông; thường xuyên theo dõi thông tin về các tuyến đường và thời gian cấm đường để đến sớm tránh ùn tắc./.

