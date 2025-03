Thận trọng trong cơn "sốt đất" sau thông tin sáp nhập các tỉnh, thành

Thị trường bất động sản một số tỉnh thành miền Bắc những ngày gần đây đang dậy sóng, tăng mạnh. Tuy nhiên, có địa phương, sau những ngày sôi động giao dịch đã trầm lắng. Trong cơn "sốt đất," nhiều người cho rằng, cần phải thận trọng khi xuống tiền mua đất, tránh gặp rủi ro, ôm “quả đắng” trong quá trình đầu tư.

Bắt đầu trầm lắng sau cơn “sốt ảo”

Trước thông tin về việc đề xuất sáp nhập tỉnh, giá đất tại nhiều khu vực các xã, phường trên địa bàn thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đều ghi nhận mức tăng 20-30%, thậm chí có khu đất nền hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng đến 50% so với cuối năm 2024.

Tuy nhiên sau vài ngày sôi động, hiện nay tại nhiều khu vực, nhất là khu vực đất nền, đất phân lô tại thành phố Việt Trì đã thưa thớt người.

Ghi nhận ngày 19/3, tại Khu đô thị Bến Gót, thuộc phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì đã gần như vắng bóng "cò đất" và khách hàng, trái ngược hoàn toàn với cảnh người xe nhộn nhịp diễn ra trước đó một tuần.

Chị Nguyễn Thị Hảo, môi giới bất động sản, cho biết những ngày đầu tháng Ba, tại Khu đô thị Bến Gót ngày nào cũng nhộn nhịp, mỗi ngày có vài chục lượt người đến xem và giao dịch đất.

Tuy nhiên, mấy ngày gần đây chỉ còn môi giới hoạt động, rất ít người giao dịch. Hiện nay chị còn 4 lô đất tại khu vực này do nhà đầu tư gửi bán, chưa có người hỏi mua.

Anh Đỗ Hồng Việt cho biết mặc dù biết giá đất tại khu vực này tăng cao so với trước Tết Nguyên đán, nhưng sợ giá đất tiếp tục tăng cao trong thời gian tới nên anh vẫn phải chấp nhận mua bởi nhu cầu ở.

Theo anh giá đất phân lô tại khu vực này vẫn còn thấp hơn so với các khu vực khác trong thành phố, cùng với đó hạ tầng tốt, gần khu hành chính của tỉnh, sát cửa ngõ thành phố, làm nhà ở thuận lợi.

Giá đất tại các xã, phường của thành phố Việt Trì như Thanh Miếu, Gia Cẩm, Trưng Vương, Bạch Hạc, Sông Lô, Thọ Sơn, Minh Nông… đều ghi nhận mức tăng 20-30%, thậm chí có khu đất nền hạ tầng giao thông đồng bộ, tăng đến 50% so với cuối năm 2024 vừa qua.

Đây là những xã, phường thuộc khu vực trung tâm hành chính của tỉnh Phú Thọ và cửa ngõ của thành phố Việt Trì tiếp giáp với tỉnh Vĩnh Phúc.

Một góc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Nguyên nhân tình trạng "sốt đất" diễn ra chủ yếu đến từ thông tin về việc sáp nhập tỉnh thành. Theo đó, có tin đồn về việc tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình sẽ sáp nhập với nhau, trụ sở đặt tại Phú Thọ đã tạo ra làn sóng đầu tư mới, khiến giá đất tại nhiều khu vực vùng trung tâm và ven thành phố Việt Trì tăng đột biến.

Trước thực tế này, chính quyền các địa phương đã đi kiểm tra và lên tiếng cảnh báo việc sốt đất ảo có thể do do dịch giữa các nhân với nhau và giá đất nên lên cao cũng có thể do các chiêu trò của môi giới đang lợi dụng thông tin sáp nhập tỉnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy phường Minh Nông, thành phố Việt Trì cho biết phường đã nắm bắt tình hình thực tế trên địa bàn, đồng thời cũng có công tác phòng ngừa tránh để xảy ra những diễn biến phức tạp.

Khi người dân giao dịch, phường cũng cảnh báo người dân việc mua bán đất đảm bảo đầy đủ giấy tờ theo pháp lý. Thời gian gần đây tại phường chưa phát sinh nhiều giao dịch về đất.

Các chuyên gia cũng cảnh báo về các rủi ro cho những nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm, khuyến cáo những người có nhu cầu đất ở chưa nên vội vàng mua vào thời điểm này, tránh bị cuốn theo tâm lý đám đông.

Trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, theo báo cáo của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn gửi về Sở, đến thời điểm hiện tại các sàn giao dịch gần như vẫn "đóng băng," chưa phát sinh giao dịch; hiện tượng "sốt đất" có thể là giao dịch giữa các cá nhân với nhau…

Cảnh báo rủi ro đầu tư theo tin đồn

Đối với tỉnh Hưng Yên, từ giữa năm 2024, thị trường bất động sản của tỉnh Hưng Yên cũng đã rục rịch tăng giá. Thị trường “nóng” lên kể từ tháng 1/2025 trở lại đây khi có những thông tin về hợp nhất tỉnh.

Thêm nữa, các ngành như Kho bạc, Thuế, Bảo hiểm xã hội, Hải quan đều đặt trụ sở cụm, chi cục khu vực tại thành phố Hưng Yên càng làm cho nhiều người quan tâm đến thị trường bất động sản. Đặc biệt, những phiên đấu giá đất nền ở Hưng Yên thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Tại Hưng Yên những ngày này, ở khu vực xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) luôn xuất hiện nhiều “cò,” mời chào mua, bán đất. Trong vai nhà đầu tư, phóng viên được Nguyễn Thị T, cò môi giới đất chèo kéo.

Khu đất ở xã Liên Phương được các "cò" rao với giá từ 70 triệu đồng/m2. (Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN)

Theo lời T, giá đất ở xã Liên Phương tăng từng ngày, thậm chí từng giờ, cứ mua được là sẽ có lời ngay. Để tăng độ tin cậy cho khách hàng, T bật mí rằng tại khu đất có ký hiệu là NU9 tới đây được quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính công của tỉnh Hưng Yên, cùng với đó là một loạt các dự án đô thị, trường học đang sắp được triển khai.

“Vị trí đẹp như vậy, hạ tầng xung quanh đang hoàn thiện, chắc chắn chỉ khoảng đến tháng Chín năm nay, giá sẽ còn tăng nhiều so với hiện tại,” T nói rồi chỉ tay về phía ô đất trống, có nhiều đám cỏ lau.

Theo tìm hiểu, khu đất ở xã Liên Phương các "cò" đều rao với giá từ 70 triệu đồng/m2, trong khi trước đó vào giữa năm 2024, giá đất ở đây chỉ khoảng 30 triệu/m2.

Cách thành phố Hưng Yên chừng 20km, huyện Khoái Châu, xã Tứ Dân cũng đang là “cục nam châm” hút các nhà đầu tư đất nền thổ cư.

Dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái, thể thao và sân golf cao cấp của Trump Organization, có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1,5 tỷ USD, do nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và phát triển Hưng Yên và IDG Capital (đại diện Trump Organization), dự kiến nằm trên địa bàn xã này, khiến cho giá đất ở đây không ngừng tạo ra những dấu mốc mới.

Qua tìm hiểu, tại khu ngã tư chợ Cầu Đá (Tứ Dân), giá đất mặt đường đã giao dịch tới mức khoảng 100 triệu đồng/m2. Còn trong ngõ nhỏ rộng 2m cũng có giá tới 20 triệu đồng/m2. Một cán bộ huyện Khoái Châu tiết lộ, giá đất ở đây đã tăng gấp nhiều lần cách đây 1 năm.

Nhìn chung, thị trường đất nền đang rất loạn, ở những điểm nóng, giá được hét tăng cao từng ngày, mặc dù hạ tầng vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, thậm chí nhiều nơi còn bỏ hoang… khiến việc đầu tư đất nền theo tin đồn chứa đựng rất nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Mỗi một nơi sốt đất đều được “cò” đất thổi giá bằng những câu chuyện khác nhau, theo kiểu “rồng vẽ thêm râu” để các nhà đầu tư thêm phần khí thế trước khi xuống tiền.

“Nên nhớ, việc đầu tư đất nền theo tin đồn quy hoạch cũng đã từng xảy ra ở khắp nơi như ở Phú Quốc, Phan Thiết vì có tin đồn có quy hoạch sân bay, cảng biển… đã khiến không ít nhà đầu tư phải trả giá đắt, dù 5 năm nay chưa rút được vốn. Vì thế, việc ra quyết định mua hay không lúc này sẽ rất quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư. Hãy kiểm soát cảm xúc để tránh phải đi 'đổ vỏ' từ những nhà đầu tư trước,” đó là tâm sự của chị Nguyễn Thị Bình (Hà Nội) khi nói về việc đầu tư lướt sóng đất thời điểm hiện nay tại Hưng Yên nói riêng và nhiều tỉnh thành khác nói chung.

Chị Bình còn đặt câu hỏi, sáp nhập tỉnh có phải là điều kiện để giá đất tăng lên tới 30%, thậm chí gấp nhiều lần không, hay là miếng "bánh vẽ?" Sốt thật hay sốt ảo? Ai hưởng lợi và ai mắc kẹt?

Phân tích thêm, chị Bình chỉ ra, việc sáp nhập tỉnh cũng có thể một số cán bộ từ tỉnh này sẽ phải di chuyển tới tỉnh khác làm việc.

Tuy nhiên, với bộ máy tinh gọn, nhẹ như hiện nay, lượng người trong các cơ quan công quyền giảm đáng kể so với trước đây. Điều đó đồng nghĩa nhu cầu về chỗ ở cũng không quá lớn. Thậm chí, ở một số tỉnh thành, sau khi sáp nhập, nhiều trụ sở có thể sẽ được trưng dụng làm nơi ăn, ở cho cán bộ công chức từ tỉnh xa đến.

“Như vậy, có thể hiểu việc tăng giá đất là do một số người đầu cơ, mua bán trao tay để thổi giá, chứ không phải là nhu cầu thật,” chị Bình nêu quan điểm.

Cũng bàn về việc tăng giá đất ở Hưng Yên, chị Nguyễn Minh Nghĩa, nhà đầu tư ở Hà Nội cho rằng trung tâm hành chính của tỉnh Hưng Yên cách Hà Nội chừng 1 giờ đồng hồ đi ôtô; còn các huyện như Văn Giang, Văn Lâm (Hưng Yên) rất gần với nội đô là yếu tố giúp cho việc tăng giá bất động sản, khi mà nền kinh tế của đất nước đang ngày một khởi sắc.

Mặt khác, tỉnh Hưng Yên cũng đang được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư những dự án lớn trên địa bàn khiến cho giá đất nền cũng từ đó tăng theo.

Tuy nhiên, việc một số khu vực của tỉnh này giá đất nền tăng đột biến trong thời gian ngắn cho thấy dấu hiệu của việc tạo “sóng ảo.”

Chị Nghĩa phân tích: Thử đặt ra một bài toán, nếu bạn mua một miếng đất ở thành phố Hưng Yên khoảng 10 tỷ đồng, sau đó xây nhà cho rồi cho thuê sẽ rất khó. Bởi lẽ, lượng người đến làm việc và lưu trú tại đây không nhiều, do thành phố Hưng Yên thiếu những tiện ích, chưa sôi động kinh tế đêm, sức hút trong kinh doanh dịch vụ ở mức bình thường.

Từ những dữ liệu trên, có thể đánh giá được giá trị thật của bất động sản của thành phố Hưng Yên.

Sóng đầu cơ tạo tin đồn gây ra “giá ảo” đã được các chuyên gia cảnh báo. Bởi vậy, khi đầu tư, mỗi người cần phải thận trọng xem xét, phân tích nhiều khía cạnh, tránh việc bị rơi vào “bẫy," rồi bị chịu thiệt, chị Nguyễn Minh Nghĩa lưu ý./.

