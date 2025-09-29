Thành phố Hồ Chí Minh tái lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc

Sáng 29/9, tại Kỳ họp thứ Tư (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết thành lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chuyển một số chức năng, nhiệm vụ từ Sở Xây dựng sang Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và các hoạt động khác của Ủy ban Nhân dân Thành phố; đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành trung ương có liên quan.

Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh chính thức hoạt động từ ngày 1/10/2025.

Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân Thành phố về sự cần thiết tái lập Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, trong bối cảnh không gian địa lý hết sức to lớn và đa dạng, phức tạp của Thành phố sau sáp nhập, cần phải có sự điều chỉnh về quy hoạch, kiến trúc đô thị, đồ án quy hoạch tạo không gian mở ở góc độ rộng hơn với tầm nhìn và chiến lược mới, tận dụng được lợi thế của 3 địa phương trước sắp xếp. Trong đó đặt mục tiêu Thành phố Hồ Chí Minh mới vào tốp 100 thành phố đáng sống trên thế giới.

Việc tái lập Sở Quy hoạch Kiến trúc là cơ quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố về quy hoạch kiến trúc và quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc là hết sức cần thiết và cấp bách để thực hiện các công tác về quy hoạch, kiến trúc.

Hoạt động đáp ứng việc đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo của Thành phố trong quy hoạch và việc quản lý phát triển vùng, đặc biệt là công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch quốc gia, phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo không gian và động lực phát triển mới, ổn định, lâu dài cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 1/3/2025, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch-Kiến trúc theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20/2/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X.

Từ ngày 1/5/2025, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/4/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X.

Thực hiện Đề án tổng thể sắp xếp cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh, thành phố khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh (Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), ngày 1/7/2025, Thành phố Hồ Chí Minh thành lập Sở Xây dựng theo Nghị quyết số 368/NQ-HĐND ngày 1/7/2025 của Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa X (trên cơ sở hợp nhất 3 Sở Xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)./.

