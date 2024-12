Thêm đơn vị được Bộ GD-ĐT phê duyệt thi chứng chỉ tiếng Anh, tiếng Nhật

Thí sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh của Hội đồng Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 3972/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật cơ bản JFT giữa bên Việt Nam là Công ty cổ phần IIG Việt Nam và bên nước ngoài là Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Prometric Nhật Bản.

Theo đó, các bên được liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài cho người có nhu cầu thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Nhật cơ bản JFT.

Việc tổ chức thi được thực hiện tại ba địa điểm với 5 phòng thi, gồm 1 phòng thi tại Trụ sở chính Công ty cổ phần IIG Việt Nam (tầng 3, số 75 Giang Văn Minh, Phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), hai phòng thi tại Văn phòng Công ty cổ phần IIG Việt Nam tại Hà Nội (tầng 3, Trung Yên Plaza, số 01 Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và hai phòng thi tại Chi nhánh Công ty cổ phần IIG Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (tầng 1, Tháp 1, Tòa nhà The Sun Avenue, số 28 Mai Chí Thọ, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Hình thức thi trên máy tính. Chứng chỉ được cấp là Japan Foundation Test for Basic Japanese Notification of assessment results. Thời hạn hoạt động của liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ là 5 năm.

Quyết định số 3970/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh IELTS giữa bên Việt Nam là Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Phương Sao (tỉnh Bình Thuận) và bên nước ngoài là Hội đồng Anh (Vương quốc Anh).

Hơn 13 năm tù cho hai đối tượng lừa cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ giả Lê Thị Vinh và Đỗ Thanh Tuân đứng ra tuyển sinh, tổ chức thi lấy chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, sau đó chiếm đoạt 410 triệu đồng của 164 học viên rồi làm giả các chứng chỉ và cấp cho các bị hại.

Các bên liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho người có nhu cầu thi để được cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh IELTS. Bài thi trên giấy và bài thi trên máy tính. Địa điểm tổ chức thi tại Trung tâm ngoại ngữ Stellar, (số 84 Võ Hữu, Tổ 5, Khu phố 2, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bài thi trên giấy) và Trung tâm ngoại ngữ Stellar (cơ sở 2, hẻm công viên Tôn Đức Thắng, Khu phố 5, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, bài thi trên giấy và bài thi trên máy tính). Chứng chỉ được cấp là IELTS Test Report Form. Thời hạn hoạt động liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ đến hết ngày 14/6/2029.

Quyết định 3915/QĐ-BGDĐT về việc điều chỉnh hoạt động liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh Aptis. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép điều chỉnh hoạt động liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng Anh Aptis giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn British Council (Việt Nam), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Giáo dục và Sáng tạo Việt Nam và Hội đồng Anh (Vương quốc Anh) được bổ sung thêm địa điểm tổ chức thi tại lô 71, 72, khu phát triển nhà ở hai bên Đường Kỳ Đồng kéo dài, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình với hai phòng thi trên máy tính.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng bãi bỏ địa điểm tổ chức thi tại tầng 1, tầng 2 và tầng 3, số 1 Đường Võ Nguyên Giáp, Tổ 4, Phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình của các đơn vị này./.