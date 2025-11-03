Thị trường hàng hóa thế giới: Nhóm nông sản đón nhận lực mua tích cực

Thị trường hàng hóa thế giới giằng co khi tâm điểm dồn về cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc trong tuần qua. Giữa bức tranh phân hóa ấy, nhóm nông sản nổi bật với nhịp tăng mạnh của ba mặt hàng họ đậu, trong đó giá đậu tương tăng vọt gần 5,6%, còn khô đậu tương xác lập chuỗi 14 phiên tăng liên tiếp, kéo dài kỷ lục trong nhiều tháng qua.

Lực mua chiếm ưu thế đã kéo chỉ số MXV-Index tăng hơn 0,5% so với tuần trước, lên 2.328 điểm.

Thị trường nông sản đang đón nhận lực mua tích cực khi giá hầu hết các mặt hàng chủ chốt trong nhóm đồng loạt tăng mạnh. Bên cạnh chuỗi tăng giá kéo dài 14 phiên liên tiếp của mặt hàng khô đậu tương thì đậu tương cũng gây chú ý khi giá tăng tới gần 5,6% lên mức 404 USD/tấn.

Thị trường đậu tương mở đầu tuần đầy lạc quan khi giá bật tăng hơn 10 USD mỗi tấn, tương đương khoảng 2,45% so với phiên trước đó, vươn lên mức cao nhất trong vòng 15 tháng. Động lực chính đến từ không khí tích cực tại cuộc đàm phán của hai phái đoàn Mỹ-Trung ở Kuala Lumpur trong hai ngày 25-26/10, đặc biệt là những tín hiệu “bật đèn xanh” từ Tổng thống Donald Trump trước thềm cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc.

Thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Formosa, Goias, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngay sau đó, thị trường tiếp tục đón nhận thông tin Trung Quốc, đã thông qua tập đoàn nhà nước COFCO, mua ba lô hàng đậu tương Mỹ với tổng cộng khoảng 180.000 tấn giao trong giai đoạn 12/2025-1/2026. Đây là giao dịch lớn đầu tiên sau nhiều tháng gián đoạn, qua đó củng cố kỳ vọng của nhà đầu tư và đẩy giá đậu tương tiệm cận vùng 400 USD/tấn ngay trong phiên thứ Ba.

Tâm lý thị trường chỉ trở nên dè dặt sau cuộc gặp song phương cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi các cam kết chi tiết không được công khai, cộng thêm tác động từ làn sóng chốt lời sau nhịp tăng mạnh, khiến giá khô đậu tương có thời điểm chững lại.

Tuy vậy, đà tăng của giá đậu tương nhanh chóng trở lại khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Trung Quốc đồng ý nhập 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong niên vụ 2025-2026, đồng thời cam kết mua 25 triệu tấn mỗi năm trong ba năm tới theo một phần của thỏa thuận thương mại mới. Thông tin này đã tiếp sức đưa giá đậu tương vượt mốc 400 USD/tấn trong phiên ngày 30/10, đánh dấu một tuần giao dịch đầy biến động nhưng tích cực cho mặt hàng nông sản chủ lực này.

Dẫu vậy, mức cam kết mua đậu tương của Trung Quốc theo thỏa thuận mới vẫn thấp hơn so với con số 22,5 triệu tấn mà nước này từng nhập trong niên vụ trước, khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá đây chỉ là sự trở lại bình thường chứ chưa phải bước ngoặt quan trọng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cũng cho biết thêm rằng một số quốc gia Đông Nam Á khác đồng ý mua thêm 19 triệu tấn đậu tương Mỹ, nhưng chưa công bố thời gian cụ thể, làm giảm tính thuyết phục về khả năng thực thi rộng rãi của các cam kết này.

Trên thực tế, dữ liệu kiểm định xuất khẩu đậu tương của Mỹ tuần cuối tháng 10 cho thấy sản lượng đạt 1,06 triệu tấn, giảm hơn 33% so với tuần trước và thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh sức cầu thực tế vẫn yếu. Cùng lúc, tiến độ thu hoạch đậu tương ở Mỹ đã đạt 84%, nguồn cung trong ngắn hạn khá dồi dào, khiến giá khó giữ được đà tăng mạnh.

Trên thị trường tài chính, mặc dù nhà đầu cơ đẩy mạnh mua vào đầu tuần với khoảng 20.000 hợp đồng đậu tương được mua ròng trong ngày 27/10, nhưng đến giữa tuần, lực bán chốt lời đã xuất hiện khi các thông tin chi tiết về thỏa thuận chưa được phía Trung Quốc xác nhận.

MXV cho rằng trong thời gian tới, diễn biến giá đậu tương sẽ phụ thuộc nhiều vào tiến độ thực thi các cam kết mua hàng của Trung Quốc. Nếu hoạt động nhập khẩu được nối lại đúng như kỳ vọng, giá có thể duy trì ổn định quanh vùng 400 USD/tấn trong tháng 11. Ngược lại, trong trường hợp các thỏa thuận chưa có bước tiến rõ ràng hoặc nguồn cung từ Brazil được cải thiện, thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng kéo dài vừa qua.

Giá dầu đã nhanh chóng hạ nhiệt mặc cho những thỏa thuận đã đạt được sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo ghi nhận từ MXV, thị trường năng lượng tuần vừa qua chứng kiến những diễn biến phân hóa rõ nét giữa các mặt hàng. Đáng chú ý, giá dầu đã nhanh chóng hạ nhiệt mặc cho những thỏa thuận đã đạt được sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc.

Cụ thể, giá dầu Brent đã giảm hơn 1,3% trong xuyên suốt tuần qua, dừng ở mốc 65 USD/thùng; trong khi giá dầu WTI cũng đã rơi xuống mốc 60,9 USD/thùng, tương ứng với mức giảm khoảng 0,8%.

Trọng tâm trên thị trường năng lượng tuần qua tiếp tục xoay quanh cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Hàn Quốc. Cuộc đàm phán đã tiến đến một thỏa thuận hạ thuế quan ở mức 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc để đổi lại phía Bắc Kinh sẽ nối lại hoạt động nhập khẩu đậu tương từ Mỹ và tiếp tục duy trì xuất khẩu đất hiếm. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng khi coi đây chỉ là động thái “tạm đình chiến” hơn là một bước tiến dài cho quan hệ song phương giữa hai nước. Điều này đã khiến những tác động của thỏa thuận này lên giá dầu bị thu hẹp, khi phiên giao dịch ngày 30/10 chỉ chứng kiến mức tăng nhẹ dưới 0,2% cho cả mặt hàng dầu thô.

Trước khi cuộc gặp diễn ra, thị trường dầu thô chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung, đặc biệt trong hai phiên giao dịch đầu tuần. Giới đầu tư không khỏi nghi ngờ về hiệu quả thực tế của các biện pháp trừng phạt mới được phương Tây áp đặt nhằm ngăn chặn dầu thô Nga tiếp cận thị trường quốc tế.

Ngày 28/10, Giám đốc tài chính Tập đoàn dầu mỏ Ấn Độ (IOC), ông Anuj Jain, đã chính thức xác nhận công ty sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô Nga, điều này khiến các thông tin tích cực khác bị lu mờ và giành lấy sự chú ý hoàn toàn, làm giảm tác động khả quan của những phiên giao dịch cuối tháng. Đồng thời, OPEC+ cũng đang liên tục có những động thái nhằm chiếm lĩnh lại thị trường.

Hiện đã có những thông tin về việc OPEC+ đang xem xét sẽ tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 12, ở mức 137.000 thùng/ngày tương tự như hai tháng trước đó. Bộ trưởng Năng lượng Kuwait cũng khẳng định OPEC+ sẵn sàng bù đắp sản lượng thiếu hụt từ phía Nga, giúp xoa dịu nỗi lo gián đoạn nguồn cung của giới đầu tư.

Ở chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu thành phẩm trên sàn giao dịch Singapore (SGX) tuần vừa qua ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Xu hướng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lẻ xăng dầu trong nước khi là một trong những cơ sở để Liên bộ Công Thương-Tài chính điều chỉnh tăng giá đồng loạt năm mặt hàng năng lượng vào chiều 30/10, với mức tăng dao động từ 3,5% đến 7%; trong đó, dầu diesel ghi nhận mức tăng cao nhất, lên tới 1.318 đồng mỗi lít, tương đương 7,37%.

Hai loại xăng E5RON92 và RON95 cũng tăng cùng khoảng gần 4%, với mức tăng lần lượt là 710 đồng và 762 đồng mỗi lít. Đáng chú ý, trong lần điều chỉnh này, Liên bộ tiếp tục không thực hiện việc trích lập quỹ cũng như không sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhằm giữ ổn định thị trường./.

Thị trường tiền tệ và hàng hóa đồng loạt biến động sau khi Fed hạ lãi suất Các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12, với xác suất chỉ còn khoảng 68% so với mức gần như chắc chắn trước đó.