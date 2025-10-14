Thị trường kim loại bất ngờ tăng, giá bạc cao nhất trong lịch sử

Khép lại phiên giao dịch ngày 13/10, thị trường kim loại chứng kiến lực mua áp đảo, với 7 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Dẫn đầu là bạc khi giá bật tăng vọt tới 6,7%, lên 50,43 USD/ounce - mức cao nhất trong lịch sử giao dịch.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), đà tăng của bạc lần này không xuất phát từ yếu tố tiền tệ hay chính sách lãi suất, mà chủ yếu đến từ căng thẳng nguồn cung vật chất trên các sàn giao dịch quốc tế.

Dữ liệu mới nhất cho thấy, lượng bạc lưu kho tại London đã giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, làm dấy lên lo ngại về khả năng thiếu thanh khoản thực sự trên thị trường vật chất.

Tình trạng khan hiếm này khiến giá bạc tại London cao hơn đáng kể so với New York, mở ra chênh lệch hấp dẫn và kích hoạt làn sóng vận chuyển bạc miếng xuyên Đại Tây Dương để hưởng lợi từ mức giá chênh.

Bên cạnh đó, lãi suất cho thuê bạc kỳ hạn 1 tháng đã tăng vọt lên hơn 30% vào cuối tuần trước. Tín hiệu rõ ràng cho thấy nguồn bạc sẵn có trong hệ thống đang dần cạn kiệt.

Điều đáng chú ý, đà tăng của bạc diễn ra trong bối cảnh đồng USD vẫn duy trì xu hướng mạnh lên trong khi yếu tố này vốn dĩ thường gây sức ép lên giá kim loại quý. Diễn biến này cho thấy mức độ khan hiếm bạc vật chất đã đủ lớn để lấn át tác động từ tỷ giá, đồng thời phản ánh tâm lý phòng thủ gia tăng của giới đầu tư trước bất ổn thương mại Mỹ-Trung.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo khả năng áp thuế 100% lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 1/11. Dù sau đó ông phát đi tín hiệu hạ nhiệt, nhưng triển vọng một thỏa thuận thương mại mới vẫn khá mờ nhạt. Trong bối cảnh đó, bạc với vai trò vừa là kim loại công nghiệp vừa là tài sản trú ẩn tiếp tục được ưu tiên nắm giữ.

Trong nước, giá bạc nội địa diễn biến đồng pha với xu hướng thế giới. Theo ghi nhận sáng ngày 14/10, giá bạc 999 tăng khoảng 1,8% so với phiên trước. Tại Hà Nội, giá mua-bán dao động quanh 1,639-1,669 triệu đồng/lượng; còn tại TP. Hồ Chí Minh, giá tăng lên mức 1,641-1,675 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm năng lượng phiên hôm qua đồng loạt khởi sắc, với toàn bộ 5 mặt hàng chủ chốt đều tăng giá. Sau khi chạm đáy 5 tháng vào cuối tuần trước, giá dầu thế giới đã bật nhẹ trở lại khi dầu Brent tăng 0,94% lên 63,32 USD/thùng, còn WTI tăng 1% lên 59,49 USD/thùng.

Theo MXV, tâm lý thị trường được cải thiện rõ rệt sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫn sẽ diễn ra đúng kế hoạch bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc cuối tháng này.

Trước đó, nguy cơ leo thang căng thẳng thương mại khiến giới đầu tư lo ngại về suy giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu, kéo giá dầu sụt tới 4% trong phiên ngày 10/10. Việc hai bên nối lại kênh đối thoại được xem là tín hiệu “hạ nhiệt rủi ro vĩ mô,” giúp dòng tiền quay lại nhóm năng lượng.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, triển vọng cung-cầu toàn cầu cũng mang tính hỗ trợ. Báo cáo tháng 10 của OPEC vẫn giữ nguyên dự báo tăng trưởng nhu cầu ở mức 1,4 triệu thùng/ngày, đồng thời cảnh báo khả năng thiếu hụt nguồn cung, trái ngược với đánh giá thận trọng hơn của IEA và EIA. Điều này góp phần duy trì kỳ vọng về cán cân cung cầu thắt chặt trong quý 4.

Về tình hình tiêu thụ thực tế, số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy nhập khẩu dầu thô tháng 9 vừa qua của nước này tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, phản ánh nhu cầu phục hồi ổn định khi các nhà máy lọc dầu nội địa nâng công suất. Tuy vậy, so với tháng 8, lượng nhập khẩu có giảm nhẹ, phần nào hạn chế đà tăng của giá trong ngắn hạn.

Về tình hình địa chính trị, những tín hiệu tích cực tại khu vực Trung Đông khi Israel và lực lượng Hamas tiến hành trao trả con tin cũng góp phần trấn an thị trường về rủi ro gián đoạn nguồn cung, từ đó kìm hãm bớt đà tăng giá dầu trong phiên./.

