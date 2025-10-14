Giá vàng ngày 14/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Vào lúc 0 giờ 47 ngày 14/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2,2% lên 4.106,48 USD/ounce, sau khi đã chạm mức cao kỷ lục 4.116,77 USD/ounce trong phiên này. Giá vàng giao tháng 12 chốt phiên tăng 3,3% ở mức 4.133 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng 56% và lần đầu tiên vượt qua cột mốc 4.000 USD/ounce vào tuần trước. Đà tăng này được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm những bất ổn về địa chính trị và kinh tế, kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Ông Phillip Streible, chiến lược gia về thị trường kim loại quý tại công ty kinh doanh hàng hóa kỳ hạn Blue Line Futures, nhận định rằng giá vàng có thể dễ dàng tiếp tục đà tăng, và có khả năng vượt ngưỡng 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Ông Streible nói thêm rằng các yếu tố như việc các ngân hàng trung ương mua vào đều đặn, dòng vốn chảy vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) ổn định, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và triển vọng lãi suất của Mỹ thấp hơn đang tạo ra sự hỗ trợ mang tính cấu trúc cho thị trường.

Tương tự, các nhà phân tích tại ngân hàng Bank of America và Societe Generale hiện dự báo giá vàng sẽ đạt 5.000 USD/ounce vào năm 2026, trong khi Standard Chartered đã nâng dự báo về giá kim loại quý này lên mức trung bình 4.488 USD/ounce vào năm tới.

Cũng trong phiên này, giá bạc giao ngay tăng 3,1% lên 51,82 USD/ounce, còn giá bạch kim tăng 3,9% lên 1.648,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào sáng 14/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 144,90-146,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 14/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: