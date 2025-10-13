Giá vàng ngày 13/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Tuần trước, thị trường vàng thế giới có xu hướng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng.

Tính chung cả tuần, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.

Trong tuần trước, giá vàng đã hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, phiên 10/10 trở thành tâm điểm của thị trường khi giá vàng biến động mạnh ngay sau phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế hàng hóa tại công ty phân tích thị trường Capital Economics, nhận định: “Có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi giá vàng tăng quá nhanh nhưng triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về xu hướng đi lên.”

Trong khi đó, theo đánh giá của nhà giao dịch Tai Wong, nhà đầu tư đang tạm thời rút bớt lợi nhuận nhưng các yếu tố nền tảng như kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và nợ công toàn cầu tăng cao vẫn duy trì triển vọng tăng giá của vàng trong trung hạn.

Tại Việt Nam, sáng 13/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 140,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 13/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

