Giá vàng thế giới tuần qua: Hai lần vượt mốc lịch sử 4.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng thế giới khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng. Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.

Trong tuần này, giá vàng đã hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, phiên 10/10 trở thành tâm điểm của thị trường khi giá vàng biến động mạnh ngay sau phát ngôn cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.

Ông Trump cho biết trên mạng xã hội rằng quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Trước đó, trong một bài đăng khác trên Truth Social, ông viết rằng “dường như không có lý do gì” để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du sắp tới đến Hàn Quốc.

Trong bài đăng, ông Trump nêu rõ: “Từ ngày 1/11/2025 (hoặc sớm hơn, tùy theo các hành động hoặc thay đổi tiếp theo của Trung Quốc), Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện nay."

Thông báo trên, được đưa ra sau khi thị trường tài chính Mỹ đóng cửa, có nguy cơ làm rung chuyển kinh tế toàn cầu. Việc khơi lại cuộc chiến thương mại từng do chính ông Trump khởi xướng có thể khiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tê liệt, khi mức thuế bổ sung chồng lên khoảng 30% thuế đã áp dụng với hàng Trung Quốc.

Việc tăng thuế có thể làm trầm trọng thêm sức ép chính trị trong nước, đẩy lạm phát lên cao trong bối cảnh thị trường lao động suy yếu và nguy cơ sa thải nhân viên chính phủ do đình trệ ngân sách.

Mỹ và Trung Quốc gần đây vẫn tìm cách duy trì đàm phán thương mại, sau khi mức thuế công bố hồi đầu năm 2025 châm ngòi cho cuộc chiến thương mại giữa hai nước.

Dù hai bên từng nhất trí giảm thuế sau các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, căng thẳng thương mại song phương vẫn tiếp diễn do Trung Quốc tiếp tục hạn chế xuất khẩu đất hiếm - nguồn nguyên liệu thiết yếu cho nhiều công nghệ của Mỹ.

Thông tin trên lập tức kích hoạt dòng tiền trú ẩn, đẩy giá vàng giao ngay có lúc vọt lên 4.022,52 USD/ounce, vượt mốc tâm lý 4.000 USD/ounce lần thứ hai trong tuần này, trước khi hạ nhiệt. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay vẫn tăng 0,4%, lên 3.989,49 USD/ounce.

Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn giao tháng 12/2025 trên sàn Comex đóng cửa tăng 0,7%, đạt 4.000,40 USD/ounce.

Theo giới phân tích, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung nếu tiếp tục leo thang sẽ tạo áp lực lên đồng USD và củng cố nhu cầu đối với các tài sản an toàn trong giai đoạn bất ổn chính trị, kinh tế như vàng. Đồng USD phiên 10/10 giảm 0,5%, càng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ tiền tệ khác.

Ngoài yếu tố thương mại, thị trường còn bị chi phối bởi lo ngại về nguy cơ Chính phủ Pháp sụp đổ, cùng với tình trạng đóng cửa Chính phủ kéo dài tại Mỹ, tạo thêm rủi ro địa chính trị.

Giới giao dịch hiện đặt cược tới 95% khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10/2025 và 80% khả năng ngân hàng trung ương Mỹ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng 12/2025.

Các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn như UBS và Goldman Sachs đều nâng dự báo giá vàng, thậm chí đưa ra kịch bản kim loại quý này có thể hướng tới vùng giá 4.500-5.000 USD/ounce trong năm tới nếu dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và hoạt động mua vào của ngân hàng trung ương duy trì như hiện tại.

Trước đó trong tuần này, giá vàng đã lập kỷ lục 4.059,05 USD/ounce vào phiên 8/10, nhờ sự kết hợp của sức mua từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đầu tư đổ vào các quỹ ETF, cùng triển vọng lãi suất giảm và lo ngại kinh tế toàn cầu chịu tác động từ các hàng rào thuế quan.

Ông Hamad Hussain, chuyên gia kinh tế hàng hóa tại công ty phân tích thị trường Capital Economics, nhận định: “Có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn hạn sau khi giá vàng tăng quá nhanh, nhưng triển vọng trung hạn vẫn nghiêng về xu hướng đi lên."

Trong khi đó, theo đánh giá của nhà giao dịch Tai Wong, nhà đầu tư đang tạm thời rút bớt lợi nhuận nhưng các yếu tố nền tảng như kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, xu hướng đa dạng hóa dự trữ và nợ công toàn cầu tăng cao vẫn duy trì triển vọng tăng giá của vàng trong trung hạn.

Trong khi giá vàng biến động mạnh, giá bạc và các kim loại quý khác cũng biến động theo. Giá bạc có lúc chạm 51,22 USD/ounce - mức cao kỷ lục - nhờ nhu cầu bạc vật chất tăng cao.

Giá bạch kim giảm 1,4% trong phiên cuối tuần, xuống 1.596,55 USD/ounce và ghi nhận một tuần đi xuống. Còn giá palladium mặc dù giảm 0,3% xuống 1.406,87 USD/ounce trong phiên cuối tuần song ghi nhận mức tăng hơn 12,6% trong cả tuần này./.

Các ngân hàng trung ương vẫn mua thêm vàng bất chấp giá leo cao kỷ lục Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8, bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh và chi phí dự trữ ngày càng cao.