Các ngân hàng trung ương vẫn mua thêm vàng bất chấp giá leo cao kỷ lục

Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8, bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh và chi phí dự trữ ngày càng cao.

Vàng miếng tại Incheon, phía tây thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Dữ liệu từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) tổng hợp, dựa trên số liệu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và các ngân hàng trung ương, cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu đã mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8/2025.

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan là đơn vị mua vàng nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI, ngân hàng trung ương) không mua thêm vàng trong tháng 8/2025, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp không phát sinh giao dịch.

Tính đến cuối tháng 8/2025, RBI chỉ mua vàng trong 3 tháng trên tổng số 8 tháng kể từ đầu năm 2025. Đây là sự thay đổi rõ rệt so với xu hướng mua vàng đều đặn hàng tháng trong năm 2024 của ngân hàng này.

WGC cho biết tổng lượng vàng RBI mua trong giai đoạn tháng 1-8/2025 chỉ đạt 3,8 tấn, thấp hơn rất nhiều so với mức 45,4 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến ngày 29/8, lượng vàng RBI nắm giữ ở mức 879,98 tấn. Số liệu mới nhất cho thấy vàng hiện chiếm 13,6% trong tổng dự trữ ngoại hối của RBI tính đến ngày 26/9, tăng so với mức 9,3% cùng kỳ năm trước - thời điểm dự trữ vàng của ngân hàng này tăng lên mức cao nhất.

Theo WGC, số liệu mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu trong tháng Tám tương đồng với mức mua ròng hàng tháng từ tháng Ba đến tháng Sáu, cho thấy hoạt động gom vàng của các ngân hàng này đã khởi động trở lại sau tháng Bảy trầm lắng.

Thống kê tháng 7/2025 sau đó đã bị điều chỉnh giảm từ mức ước tính hơn 10 tấn do Ngân hàng trung ương Indonesia bán ra 11 tấn.

WGC nhận định đà tăng mạnh của giá vàng - liên tục lập đỉnh trong năm nay - đang khiến mức độ mua vào của các ngân hàng trung ương bị hạn chế. Điều này cũng có thể dẫn tới một số động thái bán chốt lời mang tính chiến lược.

Tuy nhiên, theo WGC, đà giảm mua gần đây không có nghĩa các ngân hàng trung ương ngừng quan tâm đến vàng.

Ông Madhavankutty G, nhà kinh tế trưởng của Canara Bank, nhận định thị trường hiện đã có cái nhìn rõ hơn về lộ trình điều chỉnh lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), với khả năng xuất hiện thêm các đợt giảm lãi suất.

Nhu cầu vàng được dự báo tiếp tục tăng, dù mối liên hệ giữa lãi suất và nhu cầu vàng không còn mạnh như trước. Ông Madhavankutty G nói: “Những bất ổn toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Bên cạnh đó, cần nhớ rằng nguồn cung vàng là có hạn trong khi nhu cầu vẫn ổn định. Các ngân hàng trung ương sẽ hưởng lợi khi giá vàng tăng thêm, qua đó củng cố lượng vàng dự trữ”./.

