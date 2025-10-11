Giá vàng ngày 11/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng vẫn bám sát ngưỡng quan trọng 4.000 USD/ounce và có tuần tăng thứ tám liên tiếp.

Giá vàng được hỗ trợ từ những căng thẳng địa chính trị và kinh tế dai dẳng, cùng với niềm tin ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất.

Theo chuyên gia Matt Simpson của City Index, các công cụ phòng ngừa rủi ro đang ghi nhận biến động mạnh cho thấy giới đầu tư đang tìm cách bảo vệ lợi nhuận khi giá vàng có dấu hiệu đạt mức cao kỷ lục. Ông cho rằng đây là thời điểm thích hợp để chốt lời, nhưng các đợt điều chỉnh nếu có sẽ không quá sâu.

Các nhà phân tích của ANZ nhận định rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát cao, tình hình địa chính trị bất ổn và xu hướng tránh phụ thuộc vào đồng USD đang khiến các ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng mạnh mẽ. Việc Mỹ giảm lãi suất cũng góp phần hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới.

Giá vàng đã vượt qua ngưỡng 4.000 USD/ounce lần đầu tiên vào hôm 8/10 lên mức cao kỷ lục 4.059,05 USD/ounce. Tài sản không sinh lời này, vốn được coi là hàng rào chống lại sự bất ổn kinh tế và địa chính trị, đã tăng khoảng 52% kể từ đầu năm đến nay.

Giá vàng tăng chủ yếu nhờ tác động của căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất và những lo ngại tăng trưởng kinh tế liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ.

Tại Việt Nam, sáng 11/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 140,2-142,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 11/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji:

Các ngân hàng trung ương vẫn mua thêm vàng bất chấp giá leo cao kỷ lục Dữ liệu mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới cho thấy các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 8, bất chấp giá vàng liên tục lập đỉnh và chi phí dự trữ ngày càng cao.