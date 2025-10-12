Giá vàng ngày 12/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Trên thị trường thế giới, khép lại tuần giao dịch với xu hướng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi tâm lý tìm kiếm tài sản an toàn của giới đầu tư trong bối cảnh rủi ro địa chính trị và kinh tế gia tăng.

Tính chung cả tuần này, giá vàng giao ngay đã tăng 2,7%.

Trong tuần này, giá vàng đã hai lần bứt phá qua mốc lịch sử 4.000 USD/ounce, ghi nhận một trong những tuần giao dịch sôi động nhất kể từ đầu năm 2025.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1/11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4/2025.

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 12/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji: