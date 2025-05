Thời tiết đêm 10/5: Hà Nội có nơi mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Lâm Đồng.

Diễn biến thời tiết dự báo cho đêm 10 và ngày 11/5

Thủ đô Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

- Từ đêm có mưa vừa đến mưa to, kèm dông, có nơi mưa rất to; ban ngày mưa vài nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.

- Cảnh báo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-28 độ C, khu Tây Bắc 28-31 độ C.

- Trời nhiều mây, đêm có mưa vừa đến mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; ban ngày có mưa rào và dông vài nơi.

- Gió nhẹ. Đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Về đêm có mưa vừa đến mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; riêng vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa và dông rải rác. Ban ngày mưa vài nơi.

- Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6.

- Cảnh báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế

- Đêm và sáng có mưa vừa đến mưa to, có dông, cục bộ mưa rất to, sau đó mưa giảm, chỉ còn vài nơi.

- Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3 ở phía Bắc; phía Nam gió Tây Nam cấp 2-3.

- Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C; cao nhất 26-29 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Tối và chiều tối có mưa rào rải rác và dông; ban ngày trời nắng. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Các tỉnh khu vực Tây Nguyên, nền nhiệt độ thấp nhất dao động quanh mức 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to, tập trung vào chiều tối và tối. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

- Trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, cục bộ mưa to, chủ yếu vào chiều tối và tối./.

