Thành phố Hồ Chí Minh: Mưa tầm tã từ sáng sớm, khiến giao thông hỗn loạn

Sáng sớm 10/5, mưa lớn kèm sấm sét kéo dài nhiều tiếng đồng hồ đã khiến nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập sâu; có nơi nước ngập quá nửa bánh xe, lượng mưa lên tới 200mm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên từ 2 giờ sáng nay đã phát cảnh báo, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét cho thấy có vùng mây giông hình thành xung quanh khu vực các huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Hóc Môn, Củ Chi cùng thành phố Thủ Đức và quận Gò Vấp; dự báo gây mưa rào kèm theo giông, sét.

Đến khoảng 5 giờ 30 phút, mưa trút xuống đồng loạt trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều nơi lượng mưa vượt mức 100mm, riêng tại huyện Củ Chi lượng mưa đo được tới 217mm; các địa phương khác thuộc khu vực Nam Bộ cũng có mưa từ 90mm đến hơn 100mm.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau cơn mưa, nước đã ngập sâu hơn nửa mét trên nhiều tuyến đường; có nơi nước ngập quá nửa bánh xe ôtô, tràn cả vào nhà dân hai bên. Đây là trận mưa to nhất trong năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng đánh dấu thành phố chính thức bước vào mùa mưa.

Đến khoảng 9 giờ sáng, mưa tạnh trên hầu hết địa bàn Thành phố, nước rút dần nhưng bầu trời vẫn mịt mù mây đen cùng sấm chớp, dự báo trong ngày hôm nay sẽ còn tiếp tục mưa.

Một trong những khu vực bị ngập nặng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng hôm nay là thành phố Thủ Đức. Ghi nhận tại chợ Thủ Đức, mưa lớn làm hàng loạt tuyến đường xung quanh chợ như Lê Văn Minh, Kha Vạn Cân, Dương Văn Cam... bị ngập nặng.

Người dân và lực lượng chức năng đã phải mở cống để thoát nước. Nhiều người đi xe máy thấy nước ngập sâu nên không dám qua, đành quay đầu xe hoặc tìm chỗ trú mưa chờ nước rút. Một số trường hợp cố vượt qua bị chết máy phải dẫn bộ.

Mưa lớn gây ùn tắc kéo dài trên đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức. (Ảnh: TTXVN phát)

Mưa ngập khiến giao thông hỗn loạn, dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng-Kha Vạn Cân; hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau tràn cả lên lề đường, người dân toát mồ hôi trong bộ áo mưa tìm cách thoát khỏi đám đông.

Chị Trần Hồng Lan, sinh sống tại khu vực Thảo Điền, thành phố Thủ Đức cho biết, mưa lớn từ sáng sớm khi cả nhà chị còn đang ngủ; vừa mở cửa nhìn ra thì đã thấy nước từ ngoài đường tràn vào sân, ngập bánh xe ôtô. Chị phải cùng gia đình mặc áo mưa ra dựng cửa chống ngập, mở cống thoát nước và di chuyển các phương tiện sang chỗ cao hơn để tránh nước mưa làm hỏng linh kiện.

Chị Lan chia sẻ tình trạng ngập nước mỗi mùa mưa tại khu Thảo Điền là việc “đến hẹn lại lên,” đã qua rất nhiều năm nhưng chưa được khắc phục nên người dân phải tự học cách “sống chung với lũ.”

Cũng tại khu vực chợ Thủ Đức, một số cống nước bị bung lên do áp lực nước mạnh, nước thoát không kịp. Các tiểu thương kinh doanh tại chợ phải căng nylon, dựng tấm chắn để ngăn nước tràn vào cửa hàng. Một số tiểu thương bị nước mưa cuốn trôi hàng hoá ra đường, người dân hô hoán nhau kéo lại.

Lực lượng dân quân địa phương phải dựng rào chắn ở phía hai đầu chợ để hạn chế phương tiện lưu thông, đồng thời hỗ trợ nhặt rác, khai thông cống thoát nước để nước rút nhanh hơn. Đáng nói, dự án cống thoát nước 248 tỷ đồng tại chợ Thủ Đức chỉ vừa được khánh thành hơn 1 năm trước và cũng từng xảy ra tình trạng tương tự trong cơn mưa lớn đầu mùa mưa 2024.

Nhiều người dân cho biết, trước khi làm cống thoát nước ở chợ Thủ Đức, khu vực này vẫn ngập mỗi khi mưa nhưng mức độ ngập nhẹ, nước dâng chậm hơn; tuy nhiên kể từ khi làm xong cống thì mỗi khi mưa lớn nước ngập nghiêm trọng, khiến mọi hoạt động buôn bán của tiểu thương gần như tê liệt; nhiều tiểu thương thiệt hại nặng do nước tràn vào gây hư hỏng hàng hóa.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên dự báo, trong những ngày tới mưa sẽ tiếp tục xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ do hình thành rãnh áp thấp hướng Tây Bắc-Đông Nam có trục qua Bắc Bộ và khu vực Nam Biển Đông. Rãnh này hoạt động mạnh dần lên chi phối thời tiết Nam Bộ. Gió tây nam cũng có cường độ trung bình yếu.

Chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to đến mưa rất to. Đài Khí tượng cũng nhận định, so với mặt bằng chung, Thành phố Hồ Chí Minh năm nay bước vào mùa mưa chậm hơn một số tỉnh, thành phố Nam Bộ khác; có tỉnh đã bước vào mùa mưa từ cuối tháng 4.

Thông thường những trận mưa đầu mùa sẽ diễn biến nhanh, mây phát triển nhanh, gây mưa trên phạm vi hẹp, cường độ mưa lớn. Đài khí tượng đặc biệt lưu ý, thời điểm đầu tháng 5 nền nhiệt còn cao, độ ẩm không khí cũng cao dần do gió tây nam bắt đầu hình thành đẩy ẩm từ biển vào. Vì vậy trong các trận mưa thường kèm dông, sét, gió giật, thậm chí có thể xuất hiện mưa đá.

Dự báo trong tháng 5, Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sẽ có một vài đợt mưa diện rộng, với một vài nơi có mưa lớn, khả năng gây ngập sâu trong các đô thị lớn. Đặc biệt cần đề phòng khả năng những vùng áp thấp trên biển gây thời tiết xấu và sóng to, gió mạnh, biển động gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển./.

