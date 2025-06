Thời tiết đêm 30 và ngày 1/7: Cảnh báo ngập lụt tại nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 30/6 và ngày 1/7, nhiều khu vực trên cả nước có mưa to và dông. Cảnh báo ngập lụt tại khu vực nội thành Hà Nội.

Từ chiều ngày 30/6, khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-20cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-40cm.

Tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Tại Hà Nội, đêm 30/6 và ngày 1/7 trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 29-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ có nhiều mây, xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to kèm theo dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây nhiều, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, có nơi mưa to. Ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ban ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Tại Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

18 giờ ngày 30/6, hồ thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy Thực hiện Công điện số 3811 /CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Vào hồi 18 giờ ngày 30/6, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang. Như vậy, sau khi đóng 1 cửa xả đáy, hồ thủy điện Tuyên Quang còn 2 cửa xả đáy.

Theo Công điện này, hồi 13 giờ ngày 30/6, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Tuyên Quang ở cao trình 106,16m, mực nước hạ lưu 55,28m, lưu lượng về hồ 1.440 m3/giây, lưu lượng tối đa về hạ du 2.271 m3/giây.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 29/6/2024 của Chính phủ về việc bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai trong thời gian kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự các cấp; Văn bản số 3995/VPCP-NN ngày 8/5/2025 của Văn phòng Chính phủ về tổ chức theo dõi, giám sát, triển khai công tác phòng, chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 18 giờ ngày 30/6.

Đồng thời, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định./.

Ngày 1-2/7: Nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 1-2/7, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to, Trung Bộ có mưa dông, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối.