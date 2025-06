Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 1-2/7, nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.

Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa đến mưa to

Thời tiết cụ thể từ ngày 1-2/7: Khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa dự báo có thể đạt ngưỡng từ 80-200mm/đợt, có nơi trên 400mm. Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan kèm theo như: lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất, ngập úng tại vùng thấp trũng.

Cụ thể từ 7-12 giờ ngày 1/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ 27-30 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ từ 26-29 độ C.

Từ 12-17 giờ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 2/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 27-30 độ C. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa 65-75%. Nhiệt độ từ 26-30 độ C. Từ 12-17 giờ, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Thủ đô Hà Nội có lúc có mưa vừa và dông, xác suất mưa 70-80%. Nhiệt độ từ 28-31 độ C.

Ngoài ra từ trưa 2/7 đến sáng 3/7, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ trưa chiều 3/7 mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Trung Bộ có mưa dông

Khu vực Trung Bộ từ ngày 1-2/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cụ thể, từ 7-12 giờ ngày 1/7, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27-33 độ C. Thành phố Nha Trang trời nắng. Nhiệt độ từ 27-32 độ C. Từ 12-17 giờ, trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 30-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Thành phố Nha Trang trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, xác suất mưa trên 55%. Nhiệt độ từ 30-33 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 2/7, có mưa rào và dông vài nơi; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 27-33 độ C. Thành phố Nha Trang có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa trên 55%. Nhiệt độ từ 26-31 độ.

Từ 12-17 giờ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thành phố Nha Trang có lúc có mưa rào và dông, xác suất mưa trên 55%. Nhiệt độ từ 30-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa tập trung vào chiều và tối

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 1-2/7, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Cụ thể, từ 7-12 giờ ngày 1/7, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 21-29 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ từ 26-31 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ từ 26-31 độ C.

Từ 12-17 giờ, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 26-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ từ 30-32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất 65-80%. Nhiệt độ từ 29-32 độ C.

Từ 7-12 giờ ngày 2/7, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 21-30 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ từ 25-32 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh trời nắng. Nhiệt độ từ 26-30 độ C.

Từ 12-17 giờ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ Tây Nguyên từ 25-31 độ C. Nhiệt độ Nam Bộ từ 29-33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối có khả năng có mưa dông với xác suất 65-80%. Nhiệt độ từ 29-31 độ C.

"Đợt mưa lần này phổ biến từ 30-150mm, cục bộ có thể lên tới 300mm kéo dài trong khoảng thời gian từ 30/6-3/7, so với đợt mưa đầu tháng 6 thì đây không phải là đợt mưa đặc biệt lớn và không phải lượng mưa kỷ lục trong thời gian tới. Tuy nhiên, vùng mưa lớn hiện vẫn tập trung ở Bắc Bộ, trong khi khu vực này trong thời gian vừa qua đã xảy ra mưa diện rộng, kéo dài với tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, nay khu vực này tiếp tục có mưa kéo dài, có điểm mưa có cường suất lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đe dọa đến tính mạng và tài sản người dân là lớn. Do vậy chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai. Các địa phương cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Đêm 29/6 và sáng 30/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/6 đến 8 giờ ngày 30/6 có nơi trên 100mm như: Chế Là (Tuyên Quang) 116,4mm, Nam Hòa (Thái Nguyên) 240mm, Thanh Ba (Phú Thọ) 152,6mm,…/.

