Thời tiết ngày 20/4: Cả nước có nắng nóng, Bắc Bộ có nơi trên 38 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các khu vực trong cả nước tiếp tục duy trì thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 38 độ C; chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày. Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi...

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 20/4:

Phía Tây Bắc Bộ:

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi..trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng vùng đồng bằng có nắng nóng cục bộ; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, phía Nam 33-35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C./.

