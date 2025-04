Thời tiết ngày 24/4: Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/4, nhiều khu vực trên cả nước có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Để đảm bảo sản xuất có hiệu quả ở những nơi có thời tiết nóng nóng gay gắt, một trong những cách chăm sóc cây mùa nắng nóng rất quan trọng là việc tưới nước.

Theo đó, nhiệt độ tăng cao làm đất khó giữ đủ độ ẩm để đáp ứng lượng nước hấp thụ đặc biệt nhiều của cây vào mùa này. Vì vậy, bà con nông dân cần tưới nước cho cây 2 lần/ngày vào lúc sáng sớm hoặc tối, khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm.

Đặc biệt bà con không nên tưới trực tiếp trên lá cây vì giọt nước còn đọng lại trên lá khi mặt trời lên cao sẽ làm cháy lá. Cùng với đó, cũng cần lưu ý dù mùa này cần tưới nhiều nước nhưng cũng không thể lạm dụng.

Tưới quá nhiều nước dẫn đến độ ẩm đất cao là điều kiện để các loại nấm và cỏ dại sinh sôi nảy nở làm hại cây trồng.Tưới cây là một trong những lưu ý quan trọng trong cách chăm sóc cây mùa nắng nóng.

Ngoài ra, để đảm bảo độ ẩm cho đất luôn duy trì ở mức ổn định thì nhà vườn cần che phủ toàn bộ vườn trồng bằng thảm thực vật. Đặc biệt đối với các vườn cây ăn trái nhất định phải có cỏ, cây bụi thấp che phủ.

Cỏ và cây bụi sẽ giúp bảo vệ tầng đất mặt khỏi ánh nắng thiêu đốt của mặt trời, giảm bớt nhiệt độ đất, hạn chế sự bốc thoát hơi nước, che chắn cho bộ rễ khỏi thương tổn. Đặc biệt với các vườn cây con cần trồng các loại cây che nắng để hạn chế sức nóng của mặt trời chiếu thẳng đến cây trồng...

Dự báo chi tiết các khu vực

Khu vực Hà Nội

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

- Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Ngày có mưa rào và dông vài nơi, có nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

- Ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 32-34 độ C.

- Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

Dự báo mới nhất về xu thế thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, dự báo thời tiết ở Hà Nội không mưa; Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang, Đà Lạt phổ biến ngày nắng, chiều tối và tối có khả năng có mưa dông.