Thời tiết ngày Valentine: Áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xuất hiện cùng không khí lạnh.

Hồi 13 giờ ngày 13/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Trong khi đó, tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Đồng thời, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo đêm 13 ngày 14/2, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa sẽ tiếp tục có mưa rào và dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, khiến tàu thuyền hoạt động trong khu vực này đối mặt với rủi ro cao. Độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Bên cạnh đó, một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng yếu đến hầu hết các khu vực phía Đông Bắc Bộ, gây gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 trên vịnh Bắc Bộ, biển động.

Trong 24 đến 48 giờ tới, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc phổ biến cấp 2-3.

Thời tiết tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái rét sâu, đặc biệt là khu vực vùng núi Bắc Bộ, nơi có thể xảy ra rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ phổ biến 15-17 độ C, vùng núi cao 12-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực Bắc Trung Bộ có nhiệt độ dao động trong khoảng 15-18 độ C. Khu vực Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C.

Trên biển, gió Đông Bắc tại vịnh Bắc Bộ duy trì ở cấp 5, sóng biển cao 1-2m. Tại khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa), gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động mạnh, sóng biển cao 2- 4,5m.

Không khí lạnh kết hợp với áp thấp nhiệt đới có thể gây ra những tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và đời sống.

Chuyên gia khí tượng khuyến cáo, thời tiết rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm, làm giảm sức đề kháng của vật nuôi và gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp.

Người dân cần chủ động che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn, đặc biệt ở vùng núi cao, nơi nhiệt độ có thể xuống thấp dưới 11 độ C.

Bên cạnh đó, gió mạnh và sóng lớn trên biển gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động tại vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.

Các chủ tàu, ngư dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế ra khơi trong điều kiện nguy hiểm, đồng thời có kế hoạch neo đậu an toàn để tránh thiệt hại.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết, hướng dẫn người dân ứng phó kịp thời với diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh để giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Dự báo các khu vực đêm 13 ngày 14/2, phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc có mưa vài nơi; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-16 độ C, vùng núi cao 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc đêm có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ Phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

Dự báo không khí lạnh biến tính có thể khiến nhiều ngày mưa phùn và sương mù Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ nay đến ngày 10/3, do trung tâm áp cao lạnh lục địa có xu hướng lệch ra phía Đông nên ở Bắc Bộ có thể xuất hiện nhiều ngày sương mù.