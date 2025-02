Thời tiết đêm 12/2: Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ tiếp tục rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc.

Lúc 13 giờ ngày 12/2, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới khoảng 12,3 độ Vĩ Bắc; 112 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực phía Tây Bắc Trường Sa.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới đạt cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8, và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/h.

Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ duy trì hướng di chuyển Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h, tiến dần về vùng biển ngoài khơi từ Bình Định-Ninh Thuận.

Đến sáng 14/2, áp thấp nhiệt đới vẫn có thể giữ cường độ cấp 6, giật cấp 8. Tuy nhiên, trong khoảng 48-72 giờ tiếp theo, khi di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, áp thấp nhiệt đới có xu hướng suy yếu dần do tương tác với khối không khí lạnh và điều kiện bất lợi trên biển.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực Hoàng Sa), có mưa rào, dông mạnh, gió cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 2-3,5m.

Từ ngày 14/2, khu vực ngoài khơi từ thành phố Huế-Bình Định có sóng cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, hiện bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng đêm 12 và sáng sớm 13/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi cao 11-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ C.

Cùng với đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao nên từ đêm 12 đến sáng 13/2, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ; trời rét, có nơi rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến tới gia súc, gia cầm và quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác. Do vậy, các tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực bị ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tránh xa vùng nguy hiểm và duy trì liên lạc với cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn.

Người dân ven biển cũng cần cập nhật thông tin liên tục, đồng thời có biện pháp phòng tránh mưa dông, lốc xoáy.

Các chuyên gia khí tượng lưu ý rằng mặc dù thời điểm tháng 2-4 thường ít xuất hiện áp thấp nhiệt đới, nhưng với tình hình thời tiết biến động bất thường như hiện nay, việc chủ động ứng phó vẫn là điều cần thiết.

Thời tiết các khu vực đêm 12 ngày 13/2

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày có mưa nhỏ vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác; sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận

- Có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên

- Có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3; sáng và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

