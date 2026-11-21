Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, chiều 21/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ với 487/487 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Về ý kiến làm rõ hệ quả pháp lý khi hết thời hạn 6 tháng kể từ thời điểm Bằng bảo hộ bị tạm đình chỉ mà chủ Bằng bảo hộ giống cây trồng (Điều 170 của Luật Sở hữu trí tuệ, sửa đổi, bổ sung bởi khoản 7 Điều 1 của dự thảo Luật) chưa khắc phục lý do tạm đình chỉ, báo cáo nêu rõ, khoản 7 Điều 1 của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Sở hữu trí tuệ đã quy định: “5. Đối với các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, Bằng bảo hộ giống cây trồng tự động bị đình chỉ hiệu lực kể từ ngày kết thúc thời hạn 6 tháng mà lệ phí để duy trì hiệu lực không được nộp.”

Theo đó, dự thảo Luật đã làm rõ Bằng bảo hộ giống cây trồng bị tự động đình chỉ hiệu lực kể từ ngày kết thúc thời hạn 6 tháng mà lệ phí để duy trì hiệu lực không được nộp.

Về ý kiến xác định thời điểm được coi là đã khắc phục lý do tạm đình chỉ, Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 6, khoản 8 Điều 170. Theo đó, thời điểm được coi là đã khắc phục lý do tạm đình chỉ là bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn 6 tháng mà chủ Bằng bảo hộ nộp đủ lệ phí duy trì hiệu lực kể từ thời điểm Bằng bảo hộ bị tạm đình chỉ và thời điểm xác định Bằng bảo hộ giống cây trồng tiếp tục có hiệu lực sẽ được đăng tải trên Công báo về giống cây trồng.

Về quyền của chủ Bằng bảo hộ trong thời gian tạm đình chỉ hiệu lực của Bằng do không nộp lệ phí duy trì hiệu lực, hệ quả pháp lý, mối quan hệ giữa nghĩa vụ thông báo của chủ bằng bảo hộ với việc tiếp tục sử dụng giống cây trồng và nghĩa vụ thanh toán tiền đền bù, Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định rõ trong trường hợp bên sử dụng đã nhận được thông báo mà vẫn tiếp tục sử dụng thì có nghĩa vụ thanh toán tiền đền bù và trường hợp không trả khoản tiền đền bù thì được xác định là hành vi xâm phạm quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại Điều 188 của Luật Sở hữu trí tuệ (tương tự với hành vi không trả tiền đền bù theo quy định tại Điều 189 đối với quyền tạm thời).

Chính phủ đã chỉnh lý lại cách thể hiện của Điều 170 để đảm bảo tính hợp lý về cấu trúc quy phạm; chỉnh lý lại tiêu đề của Điều 182 để làm rõ các trường hợp từ chối cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng; chỉnh lý lại lời văn của khoản 2 Điều 187 về mở rộng quyền của chủ bằng bảo hộ để đảm bảo chặt chẽ về kết cấu; chỉnh lý Điều 201 để làm rõ việc loại trừ không công bố số định danh cá nhân cũng như chỉnh sửa kỹ thuật một số từ để thống nhất với các điều khác của Luật Sở hữu trí tuệ cũng như thống nhất với Bộ luật Dân sự.

Đồng thời, chỉnh lý kỹ thuật khoản 21 Điều 1 của dự thảo Luật về thay thế, bổ sung, bỏ một số cụm từ; chỉnh lý điều khoản chuyển tiếp theo hướng làm rõ các thời điểm áp dụng pháp luật, bỏ các quy định không cần thiết chuyển tiếp, bổ sung trường hợp chuyển tiếp đối với Bằng bảo hộ giống cây trồng đã bị đình chỉ để không tạo khoảng trống pháp lý.

Luật gồm 3 điều; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2027./.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI: Thông qua 4 luật về an ninh quốc gia Quốc hội vừa biểu quyết, thông qua 4 luật về an ninh quốc gia, có hiệu lực từ năm 2027: Luật Quản lý; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Định danh; Luật An ninh dữ liệu.