Chiều 30/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Theo lời Bác dạy- Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân."



Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đất nước đứng trước ngưỡng cửa của kỷ nguyên phát triển mới.

Với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, đột phá, hiệu quả", Đại hội thể hiện khát vọng và trách nhiệm của Đảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tham gia kiến tạo phát triển đất nước, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập Nước./.

