Thông tin về trường hợp thí sinh đạt điểm cao hơn chuẩn nhưng vẫn trượt

Những ngày qua, sau khi các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn tuyển năm 2025, một số thí sinh, phụ huynh phản ánh việc dù đủ điều kiện trúng tuyển nhưng lại nhận thông báo trượt.

Về vấn đề này, các trường đại học đã lên tiếng, thông báo phương án giải quyết các trường hợp trên, đảm bảo quyền lợi của thí sinh.

Ngày 26/8, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chính thức về việc giải quyết trường hợp thí sinh đạt điểm cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa có thông báo trúng tuyển.

Cụ thể, sau khi công bố điểm chuẩn tuyển sinh ngày 22/8, nhà trường nhận được một số phản ánh của thí sinh qua các kênh truyền thông việc kết quả đạt cao hơn điểm chuẩn nhưng chưa nhận được thông báo trúng tuyển.

Về vấn đề này, trường cho biết, nguyên tắc xét tuyển của trường đã được công bố thông qua Đề án tuyển sinh ngày 11/6/2025 và nguyên tắc xét tuyển trong thông báo ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào ngày 23/7/2025.

Trong đó, với ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế tiếng Anh bán phần, trường áp dụng điều kiện: tổng điểm xét tuyển tối thiểu là 18 điểm (tính theo thang điểm 30).

Các tổ hợp môn có Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên theo thang điểm 10. Với các phương thức khác, điểm môn Toán và Văn được quy đổi về thang điểm 10 tương ứng.

Để đảm bảo thời gian xác nhận nhập học theo quy định, trường đề nghị các thí sinh có thắc mắc về kết quả xét tuyển gửi thông tin về bộ phận tuyển sinh của trường (Phòng Quản lý đào tạo, số 36 Tôn Thất Đạm, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua email hoidongtuyensinhhub@hub.edu.vn).

Trong thông báo, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cam kết đảm bảo thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển của ngành Luật, Luật kinh tế, Luật kinh tế tiếng Anh bán phần sẽ được xét tuyển và nhập học tại trường theo đúng các quy định. Như vậy, trường vẫn áp dụng tiêu chí phụ cho ngành Luật như thông báo ban đầu.

Trước đó, một số thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Luật của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh dù có điểm cao hơn điểm chuẩn và đảm bảo tiêu chí phụ, nhưng lại không trúng tuyển. Một số thí sinh cho biết, do tiêu chí phụ trong xét tuyển nhóm ngành này của trường có sự thay đổi dẫn đến các em không đạt điều kiện.

Cụ thể, trước đây, trường yêu cầu thí sinh đăng ký xét tuyển nhóm ngành Luật phải có tổng điểm xét tuyển đạt tối thiểu 18 điểm, trong đó tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn, hoặc Toán hoặc Văn phải đạt tối thiểu 6 điểm trở lên.

Khi thí sinh thắc mắc nguyên nhân không trúng tuyển thì nhà trường cho biết yêu cầu của ngành này với là tổ hợp có môn Toán và Ngữ văn thì cả hai môn phải đạt tối thiểu 6 điểm.

Tiêu chí phụ ở nhóm ngành Luật được thực hiện theo quyết định 678/QĐ-BGDĐT về chuẩn đào tạo lĩnh vực pháp luật trình độ đại học mà Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành tháng 3/2025.

Theo đó, thí sinh phải đạt tối thiểu 60% điểm theo thang đánh giá; trong đó phải bảo đảm đánh giá được kiến thức Toán và Ngữ văn, hoặc Toán, hoặc Ngữ văn và đạt tối thiểu là 60% điểm đánh giá tối đa của thang điểm.

Những ngày qua, một số thí sinh cũng phản ánh tình trạng bị trúng tuyển “ảo” ở nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh dù không đủ điểm chuẩn thế nên các em không được xét tuyển tiếp các nguyện vọng tiếp theo, dẫn đến không trúng tuyển vào trường nào dù điểm đủ chuẩn.

Trao đổi về trường hợp này, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lỗi do thao tác kỹ thuật. Sau khi công bố điểm chuẩn nhà trường đã rà soát danh sách trúng tuyển và nhận thấy có trường hợp thí sinh không đạt điểm chuẩn nhưng vẫn có tên trong danh sách và ngược lại.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh, trường đã đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo và các trường tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển các nguyện vọng sau.

Nhà trường cũng đã làm việc với những trường có liên quan và nhận được sự hợp tác tích cực, nhiều trường đã đồng ý việc tiếp nhận thí sinh và cho phép nhập học. Trường sẽ tiếp tục phối hợp với các trường liên quan để đảm bảo giải quyết thỏa đáng quyền lợi của thí sinh./.

