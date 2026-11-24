Sáng 24/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu, thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Trị.

Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là dự án thành phần 2 thuộc Dự án Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, được khởi công tháng 1/2023, với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng. Sở Tài chính là chủ đầu tư; nhà thầu thi công chính là Công ty cổ phần Tập đoàn Đạt Phương.

Tuyến đường chính có tổng chiều dài hơn 2,8 km, điểm đầu giao Quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, điểm cuối giao đường Võ Nguyên Giáp tại phường Đồng Hới, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Cầu Nhật Lệ 3 dài 561,4 m, gồm cầu chính và cầu dẫn, mặt cắt ngang rộng 23,5 m với 4 làn xe. Cầu chính được thiết kế theo kết cấu vòm thép với hai mặt phẳng vòm kết hợp hệ dây cáp treo và dầm liên tục bằng bê tông cốt thép dự ứng lực. Công trình có phương án kiến trúc mang tên “Thiên nhiên hùng vĩ,” được lựa chọn thông qua thi tuyển kiến trúc.

Sau gần 4 năm triển khai, với sự phối hợp của chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, vận động, dự án nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong vùng ảnh hưởng. Đến nay, công trình đã đủ điều kiện thông xe kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, đầu tư phát triển hạ tầng giao thông có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân.

Dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu được tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai nhằm tăng cường kết nối Quốc lộ 1 với tuyến đường ven biển, tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ khu vực phía Đông Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các cơ quan, địa phương liên quan cùng đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân đã bám công trường, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp,” nỗ lực bảo đảm tiến độ dự án. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cảm ơn các hộ dân trong vùng dự án đã đồng thuận, bàn giao mặt bằng, góp phần quan trọng để công trình được triển khai thuận lợi.

Khi đưa vào khai thác, cầu Nhật Lệ 3 được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, hoàn thiện kết nối tuyến đường ven biển với hệ thống giao thông khu vực, mở rộng không gian đô thị Đồng Hới, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc và thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ địa phương./.

Quảng Trị: Cầu Nhật Lệ 3 sắp hoàn thành sau 3 năm thi công Dự án cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 2,8km, gồm cầu dài 56m và đường dẫn dài 2,2km, tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đưa công trình vào sử dụng vào cuối tháng 10/2026.