Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn vụ lật tàu tại Quảng Ninh

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thông tin việc truy tố về tội “Đánh bạc” đối với 4 bị can đang bỏ trốn để các bị can đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất đầu thú, hưởng khoan hồng.