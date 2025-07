Thủ tướng tri ân các lãnh đạo tiền bối và người có công tại Quảng Trị và Huế

Nằm trong hoạt động Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2025), sáng 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới viếng các nghĩa trang, dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thăm Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế.

Dâng hương, dâng hoa tại Thành cổ Quảng Trị, trong niềm xúc động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc và vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son vàng sáng ngời Chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ Thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa Hè đỏ lửa năm 1972 của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn đàm phán để tiến tới Hiệp định Paris năm 1973, tạo đà để quân và dân ta mở cuộc tấn công vũ bão, thần tốc làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, cống hiến cho đất nước, nhân dân; xứng đáng với sự hy sinh của các Anh hùng, liệt sỹ và các thế hệ cha anh đi trước; góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 - nơi yên nghỉ vĩnh hằng của hơn 10.800 anh hùng liệt sỹ của cả nước từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên Mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và đất nước bạn Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành độc lập dân tộc.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đường 9 là một con đường chiến lược nối liền từ biên giới Việt Lào về tới Đông Hà. Dọc trục Đường số 9, Mỹ-Ngụy đã cho xây dựng các căn cứ quân sự, các cứ điểm và lô cốt nhằm cắt đứt sự chi viện của miền Bắc cho chiến trường miền Nam.

Đường 9 đã đi vào huyền thoại của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ bởi những chiến công hào hùng và oanh liệt và cũng là nỗi ám ảnh, kinh hoàng cho binh lính Mỹ và Ngụy trong những năm 1965-1972.

Trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, với lòng thành kính, biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn ở xã Triệu Phong. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc trước những công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907-1986) đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất và xây dựng đất nước.

Cuộc đời và hoạt động của đồng chí Lê Duẩn là một tấm gương chói ngời về phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cho lý tưởng cộng sản. Gần 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt, suốt 15 năm trên cương vị Tổng Bí thư (1960-1975), trong hoàn cảnh đất nước nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng lãnh đạo quân đội và nhân dân ta đánh thắng đế quốc thực dân kiểu mới Mỹ xâm lược và tay sai, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ghi sổ vàng lưu niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ lòng biết ơn cố Tổng Bí thư Lê Duẩn - người con yêu quý của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Trị anh hùng; người học trò lỗi lạc xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người anh hùng dân tộc vĩ đại, danh nhân văn hóa thế giới đã cống hiến trọn đời cho nhân dân, đất nước và Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đào Thị Vui, có chồng và con là liệt sỹ. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui, 102 tuổi, có chồng và 1 con duy nhất là liệt sỹ; hiện đang sinh sống tại thôn Thượng Xá, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Trân trọng thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới Mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Vui và với lòng biết ơn sâu sắc, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ và tri ân sâu sắc những đóng góp, sự hy sinh to lớn của những người có công.

Thủ tướng mong mẹ Đào Thị Vui giữ gìn sức khoẻ; tiếp tục động viên con cháu, giáo dục thế hệ trẻ về sự cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, không ngừng phát huy truyền thống yêu nước sâu sắc, cách mạng hào hùng, tinh thần kiên cường, bất khuất; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước.

Trước đó, sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thành phố Huế, tưởng nhớ, tri ân công lao và những đóng góp to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở thành phố Huế. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 -1967) là người chiến sỹ cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của Đại tướng gắn liền với những thời điểm có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những đóng góp quan trọng cho việc xây dựng và củng cố quyết tâm chiến đấu để đánh thắng quân xâm lược Mỹ.

Thành kính trước anh linh của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện phấn đấu học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức, tinh thần cách mạng của Đại tướng; kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang - di sản vô giá của các bậc tiền bối và các thế hệ cha anh; đoàn kết, sáng tạo và thực hiện có hiệu quả nhất các nhiệm vụ được giao; ra sức xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh./.

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị và Huế Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Thủ tướng đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.