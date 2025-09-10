Thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo

Ngày 10/9, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, các bác sỹ Bệnh viện Bình Dân đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo thực hiện thành công ca phẫu thuật phức tạp để cứu sống nam thanh niên 17 tuổi bị chấn thương bụng, tổn thương đa cơ quan sau tai nạn giao thông.

Ca phẫu thuật đánh dấu sự phối hợp giữa các bác sỹ chuyên khoa của bệnh viện đầu ngành và Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong việc cấp cứu kịp thời cho người dân, hạn chế vận chuyển về đất liền.

Trước đó, ngày 8/9, nam thanh niên N.P.H (17 tuổi) nhập viện tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo trong tình trạng đa chấn thương sau một tai nạn giao thông.

Dù đã được truyền 1 đơn vị (350 ml) hồng cầu lắng, tình trạng của nam thanh niên tiếp tục xấu đi. Sáng 9/9, nam thanh niên có mạch nhanh, chỉ số huyết sắc tố (Hb) giảm, các bác sỹ chẩn đoán xuất huyết bên trong, nạn nhân có nguy cơ sốc mất máu nếu không được phẫu thuật kịp thời.

Theo chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 9/9, các bác sỹ của Bệnh viện Bình Dân đã có mặt tại Côn Đảo trực tiếp thăm khám, hội chẩn và quyết định phẫu thuật ngay cho nạn nhân tại Côn Đảo.

Ca mổ được thực hiện khẩn trương do chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Bình Dân trực tiếp thực hiện gồm các chuyên khoa ngoại tổng quát, ngoại lồng ngực-mạch máu, tiết niệu, gây mê hồi sức...

Nội soi ổ bụng thám sát, các bác sỹ ghi nhận nạn nhân có nhiều tổn thương bao gồm: Thận trái đứt đôi, rách cơ thành bụng góc sườn-hoành trái, tràn máu màng phổi trái và dập đuôi tụy. Cùng với đó, vùng hố thận trái có khối máu tụ lớn, thận trái vỡ lìa cực trên và không thể bảo tồn cực dưới.

Nạn nhân được chuyển mổ mở để khâu vết rách cơ thành bụng, đặt dẫn lưu màng phổi trái và cắt bỏ thận trái để cầm máu. Các bác sỹ đã cẩn thận đánh giá các nội tạng còn lại để đảm bảo không có tổn thương nào khác. Sau khi lấy hết máu đông, rửa sạch ổ bụng và đặt 2 ống dẫn lưu, các bác sỹ tiến hành đóng bụng và khâu da.

Sau mổ, nam thanh niên được chăm sóc tích cực bởi các bác sỹ gây mê hồi sức nhiều kinh nghiệm. Ngày hậu phẫu thứ nhất, người bệnh có sinh hiệu ổn định, bụng mềm, các dẫn lưu hoạt động tốt.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân đánh giá, đây là trường hợp chấn thương bụng kín phức tạp gây xuất huyết nội. Nhờ phối hợp bác sỹ đa chuyên khoa, phòng mổ trang bị đầy đủ, có ngân hàng máu đã giúp người bệnh được cứu sống kịp thời.

Ca mổ này cho thấy sự cần thiết phải nâng cao năng lực phẫu thuật cấp cứu tại những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo xa đất liền. Đặc biệt, trong những ngày thời tiết xấu, phương án vận chuyển người bệnh bằng máy bay về đất liền tiềm ẩn các rủi ro.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là ca phẫu thuật phức tạp đầu tiên được thực hiện ngay tại đặc khu Côn Đảo sau khi Sở Y tế cử các bác sỹ chuyên khoa tăng cường công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo vào đầu tháng 9/2025.

Trước mắt, Sở Y tế sẽ tăng cường phối hợp các bác sỹ đa chuyên khoa từ các bệnh viện khu vực trung tâm của Thành phố hỗ trợ cho Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo.

Về định hướng lâu dài, Sở sẽ kiến nghị xây dựng một hệ thống cấp cứu ngoại khoa ngay tại Côn Đảo để có thể thực hiện phẫu thuật tại chỗ, tận dụng “thời gian vàng” trong cấp cứu, giảm thiểu các nguy cơ khi phải vận chuyển xa, đảm bảo an toàn cho người bệnh ở Côn Đảo./.

TP Hồ Chí Minh: Phẫu thuật thành công ca nội soi đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa thành công cho một bệnh nhân 36 tuổi - bước tiến mới trong khả năng cấp cứu, điều trị ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến.