Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 22/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1798/QĐ-TTg bổ nhiệm Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/8/2025./.
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.