Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh 969

Ngày 31/7, tại Hà Nội, Tiểu ban diễu binh, diễu hành A80 Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bộ Tư lệnh 969) về công tác bảo đảm hậu cần, phục vụ cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Phó trưởng Tiểu ban A80 Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị số 82/CT-BQP và Thông báo số 4174/TB-TM ngày 7/7/2025 của Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật) về Kết luận của Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng tại Hội nghị làm việc với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Bộ Tư lệnh 969 về bảo đảm hậu cần-kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80, tại buổi làm việc, các cơ quan, đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật triển khai kịp thời văn bản chỉ đạo của cấp trên đảm bảo vật chất hậu cần-kỹ thuật cho nhiệm vụ A80.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Hà Nội ưu tiên bảo đảm nguồn điện cho các khu vực huấn luyện, luyện tập, hợp luyện diễu hành A80; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố thiết kế lắp đặt, gắn logo nhận diện đối với các nhà vệ sinh xã hội hóa, triển khai ngụy trang các khu vệ sinh để đảm bảo mỹ quan các khu vực.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp, liên hệ với Sở Y tế nắm tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động trinh sát thực địa, khảo sát các tuyến đường để triển khai lều cấp cứu, lều y tế; thành lập 4 Tổ quân y cấp cứu lưu động, 1 Tổ quân y phòng, chống dịch và 1 Tổ bảo đảm vật chất quân y sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; phối hợp cùng Viện Kỹ thuật xăng dầu Quân đội tổ chức hóa nghiệm xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ A80.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh 969 đã chỉ đạo Phòng Hậu cần-Kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nguồn điện Công trình Lăng; chuẩn bị cơ sở, vật chất, bảo đảm đầy đủ nhu cầu điện, nước cho các đơn vị đến thi công, làm nhiệm vụ trong khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình; bảo đảm chiếu sáng trên Quảng trường Ba Đình, đường Hùng Vương, đường Độc Lập, Bắc Sơn trong các ngày hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức.

Đồng thời, Bộ Tư lệnh 969 phối hợp với Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu) triển khai Sở chỉ huy phía trước; Sở chỉ huy điều hành; các phòng trực, nơi ăn, ở của các lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực Sở chỉ huy; phối hợp, hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong phương án tổ chức cấp phát nước, nhu yếu phẩm cho đại biểu dự lễ trên các Lễ đài và khu vực Quảng trường Ba Đình.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh 969 phối hợp với Cục Quân y, Sở Y tế Hà Nội tổ chức trinh sát dịch tễ, bảo đảm quân y cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và Cục Xe máy-Vận tải xác định vị trí xe cứu kéo, xe bảo đảm kỹ thuật; phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao khảo sát thiết kế, phương án thi công, lắp đặt và trang trí các Lễ đài và khán đài khu vực Lăng và Quảng trường Ba Đình… đảm bảo trang trọng cho Lễ Kỷ niệm.

Ghi nhận, biểu dương các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80, Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng đề nghị thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 969 tham mưu với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan chú trọng làm tốt công tác bảo đảm hậu cần-kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ A80, bảo đảm kế hoạch cụ thể, sát thực tiễn.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch bảo đảm nơi ăn, ở, sức khỏe cho các lực lượng phục vụ; tổ chức lực lượng, phương tiện đưa đón đại biểu đến các vị trí ăn, ở, tham quan…

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát các tuyến đường, các vị trí tập kết, nếu có diện tích có thể triển khai nhà bạt cho bộ đội trú mưa; xác định các tuyến đường có nhân dân xem diễu binh, diễu hành, sử dụng nhà bạt quân đội, tổ chức các điểm cấp phát nước, lương khô... có bố trí quân y và dân y cùng tham gia.

Thiếu tướng Huỳnh Tấn Hùng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Y tế nắm chắc tình hình dịch bệnh trên địa bàn, triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức cấp cứu, điều trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Quân y; phối hợp với lực lượng công an và cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an ninh, an toàn các tuyến đường cho các lực lượng cơ động theo kế hoạch./.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam kiểm tra các khối diễu binh, diễu hành Trung tướng Trương Thiên Tô biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt với cường độ cao trong 4 tháng qua của các lực lượng.