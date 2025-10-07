Tỉnh Đồng Nai đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng 76 khu tái định cư

Ngày 7/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết đã ban hành kế hoạch đầu tư xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn Đồng Nai từ năm 2026-2030.

Giai đoạn này, tỉnh sẽ đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 76 khu tái định cư.

Năm 2026, tỉnh dự kiến xây dựng 30 khu tái định cư, từ năm 2027-2028 xây dựng 24 khu tái định cư, số còn lại sẽ được xây dựng trong năm 2029-2030. Các khu tái định cư được xây dựng trên diện tích từ 20 ha đến 50 ha; trong đó có 45% diện tích đất ở; trung bình mỗi lô đất diện tích 100m2. Nguồn vốn xây khu tái định cư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác.

Đồng Nai yêu cầu các đơn vị tuân thủ nguyên tắc, quy định pháp luật trong quá trình xây dựng các khu tái định cư; hạn chế tối đa tình trạng thu hồi đất của người dân để xây dựng khu tái định cư. Đảm bảo khu tái định cư có đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như trường học, chợ, tạo điều kiện để người dân được hưởng các tiện ích tốt hơn nơi ở cũ. Việc xây dựng khu tái định cư phải được ưu tiên làm trước trong quá trình triển khai dự án.

Từ năm 2026-2030 dự kiến Đồng Nai sẽ triển khai gần 750 dự án, trong đó có nhiều dự án giao thông lớn, kết nối vùng và sân bay Long Thành như đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh, đường kết nối từ phường Bình Phước đến đường Vành đai 4, cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành; mở rộng, xây mới hàng loạt tuyến đường tỉnh.

Theo tổng hợp của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai cần hơn 47.000 lô đất tái định cư để bố trí chỗ ở cho các hộ nhường đất phục vụ dự án. Các địa phương có số hộ tái định cư nhiều (trên dưới 2.000 hộ một xã, phường) là phường Trấn Biên, xã Đại Phước, xã Trảng Bom.

Năm 2025 Đồng Nai có kế hoạch xây dựng xây dựng 13 khu tái định cư, hiện 6 khu đã khởi công./.

