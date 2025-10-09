Toàn cảnh cuộc gặp của Thủ tướng Chính phủ với đại diện doanh nghiệp

Nhấn mạnh cam kết của Chính phủ về liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ doanh nghiệp, doanh nhân, Thủ tướng bày tỏ 5 mong muốn đối với doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam./.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam sẽ cùng đất nước “vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất và bay cao vào vũ trụ”.
